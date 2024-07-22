Dev şeker firması iflas bayrağını çekti! 100 ülkeye ihracat yapıyordu
Bu defaki iflas haberi 100 ülkeye ihracat yapan Alfa Şekerleme'den geldi. Konya merkezli şekerleme firması, ekonomik zorluklar nedeniyle borcundan dolayı kepenk indirdi. Firmada çalışan 50 kişi işsiz kaldı. Mahkeme tarafından alacaklılara duyuru yapıldı.
Konya'da 13 yıl önce kurulan ve 100 ülkeye ihracat yapan Alfa Şekerleme bankaya olan borcundan dolayı iflas etti. Türkiye'nin dev şeker firması iflas bayrağını çekti. Ekonomik kriz ve borç yükü, başarılı firmanın kapanışına neden oldu. 100 ülkeye ihracat yapan şekerci kapılarını kapatacak.
ALFA ŞEKERLEME İFLAS ETTİ
A Şekerleme, kaliteli ürün yelpazesi ile, yurt içi pazarının yanı sıra, 100'den fazla ülkeye ihracat yapan, köklü bir şekerleme imalat işletmesiydi.
Merhaba Haber’in aktardığı habere göre, Konya'da 13 yıl önce büyük umutlarla kurulan ve 100 ülkeye ihracat yaparak sektöründe devleşen Alfa Şekerleme, bankalara olan borçları nedeniyle iflas etti. Firmada çalışan 50 kişi işsiz kaldı.
BANKA BORCUNDAN DOLAYI KEPENK İNDİRDİ
Alfa Şekerleme iflasıyla ilgili Konya Asliye 2. Ticaret Mahkemesi tarafından alacaklılara duyuru yapıldı. Garanti Bankası’nın 65 bin liralık alacağı kabul edildi. 129 bin liralık alacağı reddedildi.