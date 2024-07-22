Dev şeker firması iflas bayrağını çekti! 100 ülkeye ihracat yapıyordu

22 Temmuz 2024 11:58 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 12:19

Türkiye'nin en büyüklerindendi! Pakpen iflas etti, 1800 kişi işsiz kaldı

Türkiye'nin en büyüklerindendi! Pakpen iflas etti, 1800 kişi işsiz kaldı

Konya'da 13 yıl önce kurulan ve 100 ülkeye ihracat yapan Alfa Şekerleme bankaya olan borcundan dolayı iflas etti. Türkiye'nin dev şeker firması iflas bayrağını çekti. Ekonomik kriz ve borç yükü, başarılı firmanın kapanışına neden oldu. 100 ülkeye ihracat yapan şekerci kapılarını kapatacak.

ALFA ŞEKERLEME İFLAS ETTİ

A Şekerleme, kaliteli ürün yelpazesi ile, yurt içi pazarının yanı sıra, 100'den fazla ülkeye ihracat yapan, köklü bir şekerleme imalat işletmesiydi.

Merhaba Haber’in aktardığı habere göre, Konya'da 13 yıl önce büyük umutlarla kurulan ve 100 ülkeye ihracat yaparak sektöründe devleşen Alfa Şekerleme, bankalara olan borçları nedeniyle iflas etti. Firmada çalışan 50 kişi işsiz kaldı.

BANKA BORCUNDAN DOLAYI KEPENK İNDİRDİ

Alfa Şekerleme iflasıyla ilgili Konya Asliye 2. Ticaret Mahkemesi tarafından alacaklılara duyuru yapıldı. Garanti Bankası’nın 65 bin liralık alacağı kabul edildi. 129 bin liralık alacağı reddedildi.