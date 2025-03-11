Dolar yeni zirvesini gördü! İşte euro, sterlin, dolar fiyatı ve 11 Mart döviz kurları

Dolar geçen hafta yaşadığı sınırlı düşüşün ardından yeni haftada hızlı bir çıkış ivmesi yakaladı. Dolar/TL 36,58 barajını aştı. Euro ve sterlin fiyatı da yükseliyor. İşte euro, sterlin, dolar fiyatı ve 11 Mart döviz kurları...

Dolar kuru yeni haftada adeta şahlandı! Geçtiğimiz hafta cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 36,4780'den tamamlamıştı. Hafta genelinde ise dolar kuru yüzde 0,18 değer kaybederek 36,4480 liraya inmiş ve elinde dolar tutan yatırımcıları üzmüştü.. Dün hafta açılışında gözlenen yukarı yönlü ivme sonunda rekor getirdi. Dolar kuru 36.58 barajını aşarak 37 TL seviyesine hızlı yürüyüşünü sürdürdü. Peki bugün dolar ne kadar oldu? İşte euro, sterlin, dolar fiyatı ve 11 Mart döviz kurları...

DOLAR BUGÜN NE KADAR OLDU?

Dolar alış: 36,5680 TL

Dolar satış: 36,5867 TL

EURO KAÇ TL?

Euro alış: 39,7012 TL

Euro satış: 39,7462 TL

STERLİN KAÇ TL?

Sterlin alış: 47,1507 TL

Sterlin satış: 47,1904 TL

11 MART DÖVİZ KURLARI