E-ticaret girişimcilerine lisans ücreti desteği verilecek

19 Temmuz 2024 10:06 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 15:36

TBMM'de, AK Parti tarafından sunulan yeni bir kanun teklifi, e-ticaret yapanları yakından ilgilendiriyor. E-ticarette ihracat ve yatırım yapan girişimciye lisans ücreti desteği verilecek. Buna göre, lisans ücretlerindeki yük hafifletecek, cirodan düşülecek.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yeni teklifin detaylarını anlattı. Bu kapsamda 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a eklemeler yapılacak.

Eklenen hükümler 2024 yılına ilişkin lisans ücretlerinin hesaplanmasında, bazı unsurların net işlem hacminden indirilmesini hükme bağlayacak.

E-TİCARET GİRİŞİMCİLERİNE LİSANS ÜCRETİ DESTEĞİ

Teklif, e-ticaret sitelerinin proje bazında gerçekleştirdikleri yatırımların ve ihracat faaliyetlerinin, lisans ücretleri hesaplamasında dikkate alınarak cirodan düşülmesine imkan tanıyacak.

13 maddelik kanun teklifini TBMM’ye sunuldu.

6563 sayılı kanunda e ticaret pazaryerlerine cirolarının onbinde üçünden başlamak üzere lisans ücreti ödeme yükümlülüğü vardı.

Teklif, 2025 yılı lisans ücretinin hesabında da yine bazı esneklikler sağlayacak.

Böylece e ticaret pazaryerlerinin proje bazlı yatırım yapmaları halinde yaptıkları yatırım tutarının iki katı (2025 için 4 katı) lisans ücretinin hesaplanmasına ilişkin işlem hacminden indirilecek.