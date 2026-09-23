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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 13:48
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 13:48

ECB: Yeni euro banknotları 2030'da tedavüle girecek

Avrupa Merkez Bankası (ECB), yeni nesil euro banknotlarının 2030’lu yılların başından itibaren kademeli olarak tedavüle sokulacağını açıkladı. Yaklaşık 10 milyon kişinin katıldığı dev tasarlanma anketinin ardından nihai kararın yıl sonuna kadar verilmesi beklenirken; Beethoven'dan Marie Curie'ye, nehirlerden kuşlara kadar uzanan yeni tasarımlar güvenlik ve çevre dostu teknolojilerle basılacak.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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ECB: Yeni euro banknotları 2030'da tedavüle girecek
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 13:48
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 13:48

(), yeni banknotlarının tasarım çalışmalarının sürdüğünü ve yeni serinin 2030'lu yılların başından itibaren kademeli olarak tedavüle sokulacağını duyurdu.

ECB tarafından yapılan açıklamada, bankanın nihai tasarım konseptine ilişkin kararını bu yılın sonuna kadar vermesinin beklendiği belirtildi.

Nihai tasarım belirlenirken, 23 Temmuz - 21 Eylül 2026 tarihleri arasında düzenlenen ve yaklaşık 10 milyon kişinin katıldığı halk anketinin sonuçları dikkate alınacak.

Ankete katılanların üçte ikisini 35 yaş altı nüfus oluşturdu.

ECB: Yeni euro banknotları 2030'da tedavüle girecek

ECB Başkanı , konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Bu olağanüstü katılım, Avrupalıların gelecekte kullanacakları banknotlara duyduğu ilgiyi gösteriyor." ifadesini kullandı.

Tasarım için "Avrupa Kültürü" ile "Nehirler ve Kuşlar" olmak üzere iki ana tema altında 10 farklı öneri oylandı.

"Avrupa Kültürü" temasında Ludwig van Beethoven ve Marie Curie gibi isimler öne çıkarken, "Nehirler ve Kuşlar" temasında ise doğa ekosistemi ile AB kurumları işleniyor.

Yeni nesil euro banknotları, sahteciliği zorlaştıracak gelişmiş güvenlik özellikleriyle donatılacak.

Üretimde çevreye verilen zararın azaltılması, banknot ömrünün uzatılması ve görme engelliler için erişilebilirliğin artırılması hedefleniyor.

Mevcut euro banknotları, yeni serilerle birlikte geçerliliğini koruyacak. Euro, günümüzde 21 AB ülkesinde yaklaşık 358 milyon kişi tarafından ortak para birimi olarak kullanılıyor.

 

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#Avrupa Merkez Bankası
#christine lagarde
#ecb
#Euro
#Avrupa Kültürü
#Ekonomi
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