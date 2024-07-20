Emekli maaş farkı ödemelerinin yatırılacağı tarih belli oldu! Milyonlarca insanın gözü bu haberde

20 Temmuz 2024 14:38 - Güncelleme : 20 Temmuz 2024 14:41

Elinde birikimi olan dikkat! Bir şirket daha halka arz oluyor: İşte hisse bedelleri

Elinde birikimi olan dikkat! Bir şirket daha halka arz oluyor: İşte hisse bedelleri

Emekliye maaş farkı, milyonlarca kişinin gündeminde. En düşük emekli maaşının 10 bin TL’den 12 bin 500 TL’ye çıkarılması sonrası teklifin yasalaşması bekleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zammın belli olmasıyla maaşı 10 bin TL’nin altında olanlar sıfır zam tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Yapılan düzenleme ile mağduriyet giderilirken emekliye ek zammın ne zaman hesaplara yatacağı merak ediliyor.

EMEKLİ MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

En düşük emekli maaşına ilişkin düzenleme Plan Bütçe Komisyonu’ndan geçerken emekliye yapılan 2 bin 500 TL’lik düzenlemenin bütçeye 33.2 milyar liralık ilave maliyet getireceği öğrenildi. Düzenlemenin önümüzdeki hafta Genel Kurul’da yasalaşması bekleniyor.

Teklifin yasalaşması halinde Genel Kurul’da görüşüldükten sonra Resmi Gazete’de yayımlanması bekleniyor. Bu aşamadan sonra ise 3 milyon 703 bin emeklinin zam farklarını ağustos ayının başında alması bekleniyor.

DUL VE YETİM AYLIKLARI DA DEĞİŞTİ

Emekli maaşlarına yapılan zam sonrası dar gelirliye yapılan destek ödemesi tutarları da değişti. Buna göre; hissesi yüzde 75 olan dul ve yetimler 9 bin 375 TL, hissesi yüzde 50 olan dul ve yetimler 6 bin 250 TL, hissesi yüzde 50 olan dul ve yetimler 3 bin 125 TL ödeme alacak.

KÖK MAAŞ HESABI NASIL YAPILACAK?

Ocak döneminde yüzde 11,68'lik ek zam ile yüzde 49,25 zam alan emekliler temmuz döneminde 6 aylık enflasyon rakamları kadar yüzde 24,73 zam aldı. Memur emeklisi ise yüzde 8,46'lık enflasyon farkına ilaveten yüzde 10 toplu sözleşme zammı aldı. Rakamlar beraber değerlendirildiğinde memur ve memur emeklisi yüzde 19,31 zam almış oldu.

Öte yandan kök maaşlarla ilgili düzenlemeyle maaşı 8 bin TL’nin altında kalanlar sıfır zam tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Yapılan düzenleme ile maaşı taban aylığın altında kalanlar enflasyon farkından oluşan zam ve hazine desteği ile 12 bin 500’ye ulaştı.