Emeklilik sistemi düzenlemesi için yeni iddia! Cumhurbaşkanı Erdoğan yeşil ışık yakmıştı

23 Temmuz 2024 10:00 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 10:19

Hangi emekli ne kadar maaş alacak? İşte en düşük emekli maaşı zammı sonrası yeni maaş tablosu

Hangi emekli ne kadar maaş alacak? İşte en düşük emekli maaşı zammı sonrası yeni maaş tablosu

Emeklilik sisteminde yeni değişiklikler üzerine çalışmaların başladığı sinyali, geçtiğimiz günlerde kulislere yansıdı. İlgili bakanlıklar ile beraber hareket edilerek yeni sistem üzerinde çalışmalar sürüyor. Meclis koridorlarında, AK Parti’nin emeklilik sisteminde yapacağı iddia edilen düzenleme hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, KKTC dönüşü uçakta, emekli sistemi ve aylıklarıyla ilgili yaptığı açıklamalar, emeklilik sisteminde yeni değişiklikler üzerine çalışmaların başladığı sinyali olarak yorumlandı.

EMEKLİLİK SİSTEMİNDE YENİ İDDİA

Cumhuriyet’in haberine göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda emeklilik sisteminde yeni düzenleme temalı bir hazırlanmış çalışma bulunmuyor.

İktidarın yeni sistemde emeklilik yaşını yükselterek kadınlar için 58’den 60’a, erkekler için 60'tan 65’e çıkartılacağı iddia edilmişti.

Değişikliklerin detayları arasında emeklilik yaşı, hazine yardımı, düşük emekli maaşına yardım yapılması formülü üzerinde duruldu.

AK Parti grubunda dillendirilen söz konusu çalışma hakkında yeni bir iddia kulislere yansıdı.

İddiaya göre düzenlemenin sosyal yardımlarla sınırlı olacağı aktarıldı.

Çünkü mevcut sisteme göre 2036’ya kadar emeklilik yaşı erkeklerde 60, kadınlarda 58. Yaş 2048’e kadar kademeli olarak artıyor ve 1 Ocak 2048’de kadın ve erkekler için 65’e eşitleniyor.

Bu nedenle değişikliğinin daha çok emeklilere yönelik sosyal yardımlarla sınırlı olacağı belirtildi.

İddia edilen düzenlemenin yeni yasama döneminde yani önümüzdeki Ekim ayında netleşmesi bekleniyor. 2025 bütçesi sonrası taraflar ile paylaşılıp ele alınabilir.