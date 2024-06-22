Emlak ilanları için yetkilendirme işlemleri e-Devlet'ten yapılacak! Uygulama Temmuz ayında başlıyor

22 Haziran 2024 17:02 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 17:02

Emlak piyasasında yeni dönem başlıyor.

Online emlak ilanlarında yetki belgesi oluşturma ve yetkilendirme işlemleri e-Devlet’e taşınıyor.

Emlak piyasasında spekülasyonun önüne geçmek için çalışmalar başladı.

İnternet ortamındaki ilanlar için kimlik ve yetki doğrulaması yükümlülüğü ilanların ev sahibi, akraba veya yetkili temsilciye ait olması zorunluluğu kapsamında e-Devlet'te yapılacak.

İLANLAR ARTIK E-DEVLET'E TAŞINACAK

1 Kasım 2023’te sahibinden.com, emlakjet.com gibi online emlak platformlarına ilan vermek isteyen kişilerin başkasının taşınmazına ait ilan verebilmesi için yetki belgesi zorunluluğu gelmişti.

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi ile kendisine ait veya 1-2. derece akrabalarına ait taşınmazlar haricindeki ilanlar için taşınmaz sahibinin, ilan verecek kişiyi veya emlak şirketini yetkilendirmesi şartı bulunuyor.

Sahte ilanların önüne geçmek için ilan platformları, ilanı yayınlamadan önce bu yetki belgesini veya akrabalık bağını kontrol ederek ilanı yayımlayabiliyor.

YETKİLENDİRME ARTIK E-DEVLET'TE

Milliyet'in haberine göre, e-Devlet’e eklenecek yetkilendirme özeliği sayesinde konut sahibi ya da yetkili temsilci, ilana çıktığı konutu sistemden seçecek.

e-Devlet üzerinden bir yetkilendirme ekranı hazırlanacak.

İlgili bilgiler Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi kayıtlarına eklenecek ve yetkilendirme işlemi tamamlanacak.

İlanı verecek emlakçının seçilmesi ve yetkilendirme işlemi de e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Uygulamanın Temmuz ayında devreye alınması bekleniyor.