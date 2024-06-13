En düşük emekli aylığı için 2 senaryo masada! Zamlı maaş tablosu belli oldu

13 Haziran 2024 09:44 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 13:56

Temmuz 3’te haziran ayı enflasyonun açıklanması sonrasında milyonları alacağı maaş zammı belli olacak. Şimdiden 22,77 olan 5 aylık enflasyon farkının son veri ile beraber yüzde 25 bandında olması bekleniyor. Ortaya çıkan zam oranı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yansıtılacak. Memurlar ise yüzde 10 toplu sözleşme zammı da alacak.

ENFLASYON VERİLERİ BELLİ OLDU

Ocak-mayıs döneminde enflasyon farkı yüzde 22.72 oldu. Merkez Bankası anketine göre, haziran ayı enflasyonu tahmini yüzde 2.56 oldu. Bunun gerçekleşmesi halinde 6 aylık enflasyon yüzde 25.86 çıkacak.

Bu oran SSK ve Bağ-kurluların kök aylıklarına yansıtılacak. Emekliler sadece zam değil aynı zamanda refah payı ve taban aylıklar için d iyileştirme bekliyor.

KÖK AYLIKLAR NASIL HESAPLANACAK

Masada pek çok senaryo yer alıyor. Eğer, zam refah payı ile yüzde 30’a tamamlanırsa emeklinin kök aylığına 6 aylık enflasyon oranı değil yüzde 30 artış yansıtılacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI İÇİN İKİ TAHMİN

En az altı aylık enflasyon tahmini yüzde 25 olarak hesaplandı. Hesaplamalarda tahminlerin tutması halinde en düşük emekli aylığı 12 bin 500 lira olacak. Eğer 2024 yıl sonu enflasyon tahmini olan yüzde 38'lik oran yansıtılırsa da taban aylık 13 bin 800 liraya ulaşacak. Bu durumda emekliye en az 13 bin 800 lira ödenecek.

SGK UZMANINDAN ZAM HESABI

Öte yandan TGRT Haber ekranlarından açıklama yapan SGK Başuzmanı İsa Karakaş konuya dair şunları söyledi:

SSK ve Bağ-Kurluların gelecek olan zammını yüzde 25,75 olarak hesapladım. Bizim aldığımız kulis bilgilerine göre, memura bir kuruş bile refah payı olmayacak. Bununla ilgili çok katı bir tutum olduğu duyumunu aldık.

Yani dolayısıyla memurlara toplu sözleşmedeki yüzde 10’luk ve enflasyon farkını eklediğimiz zaman yüzde 20’nin üzerinde bir zam gelecek. Onun dışında ayrıca bir şey yok.

Takvim Gazetesi'nde yer alan hesaplamalara göre maaş hesabı şu şekilde yapılacak.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?

MEVCUT MAAŞ: 10.000,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 12.586,00

MEVCUT MAAŞ: 10.100,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 12.711,86

MEVCUT MAAŞ: 10.200,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 12.837,72



MEVCUT MAAŞ: 10.600,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 13.341,16

MEVCUT MAAŞ: 10.700,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 13.467,02

MEVCUT MAAŞ: 10.800,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 13.592,88

MEVCUT MAAŞ: 10.900,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 13.718,74

MEVCUT MAAŞ: 11.000,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 13.844,60

MEVCUT MAAŞ: 11.100,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 13.970,46

MEVCUT MAAŞ: 11.200,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 14.096,32

MEVCUT MAAŞ: 11.300,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 14.222,18

MEVCUT MAAŞ: 11.400,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 14.348,04

MEVCUT MAAŞ: 11.500,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 14.473,90

MEVCUT MAAŞ: 11.600,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 14.599,76

MEVCUT MAAŞ: 11.700,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 14.725,62

MEVCUT MAAŞ: 11.800,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 14.851,48

MEVCUT MAAŞ: 11.900,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 14.977,34

MEVCUT MAAŞ: 12.000,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 15.103,20

MEVCUT MAAŞ: 12.100,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 15.229,06

MEVCUT MAAŞ: 12.200,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 15.354,92

MEVCUT MAAŞ: 12.400,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 15.606,64

MEVCUT MAAŞ: 12.500,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 15.732,50

MEVCUT MAAŞ: 12.600,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 15.858,36

MEVCUT MAAŞ: 12.700,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 15.984,22

MEVCUT MAAŞ: 12.800,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 16.110,08

MEVCUT MAAŞ: 12.900,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 16.235,94

MEVCUT MAAŞ: 13.000,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 16.361,80

MEVCUT MAAŞ: 13.100,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 16.487,66

MEVCUT MAAŞ: 13.200,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 16.613,52

MEVCUT MAAŞ: 13.400,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 16.865,24

MEVCUT MAAŞ: 13.500,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 16.991,10

MEVCUT MAAŞ: 13.600,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 17.116,96

MEVCUT MAAŞ: 13.700,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 17.242,82

MEVCUT MAAŞ: 13.800,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 17.368,68

MEVCUT MAAŞ: 13.900,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 17.494,54

MEVCUT MAAŞ: 14.000,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 17.620,40