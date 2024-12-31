En düşük emekli maaşı için en güçlü senaryo belli oldu: Aşmayacak ama yaklaşacak!

31 Aralık 2024 04:02 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 04:08

SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında yapılacak artış bu hafta belli olacak. 12 bin 500 lira olan en düşük aylığın artırılmasıyla ilgili kanun 7 Ocak’tan sonra çıkarılacak. En düşük aylığın 14 bin-14 bin 500 lira olacağı tahmin ediliyor.

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı emekli zammında... Cuma günü açıklanacak enflasyon​ oranı belli olduktan sonra, SSK​ ve Bağ-Kur​ emeklilerinin son altı aylık enflasyona göre alacakları zam​ da netleşecek. Emeklilere yüzde 16-17 oranında bir zam yapılacağı tahmin edilirken ayrıca bir refah payı eklenmesi zayıf ihtimal olarak değerlendiriliyor. Asıl merak edilen ise hâlen 12 bin 500 lira olan en düşük emekli​ aylığında yapılacak artış. Bu konuda farklı görüşler gündeme gelirken, hükümet cephesindeki değerlendirmeler, rakamın 14 bin-14 bin 500’ü aşmayacağı yönünde. AK Parti’de ise en düşük emekli aylığının 14 bin 200 lira olacağı tahmini yapılıyor.

4 MİLYON EMEKLİ 12 BİN 500 TL ALIYOR

Şu anda 4 milyona yakın emekli ‘en düşük emekli aylığı’ kategorisinde yer alıyor. Bu kişilerin 2 milyon 50 bininin maaşı, 10 bin 700 lira ve altında. Yani, maaşı 12 bin 450 lira olanın da maaşı 12 bin 500’e; 7 bin 400 lira olanın da maaşı 12 bin 500’e tamamlanıyor. Bu nedenle en düşük aylıkta yapılacak artıştan kaç kişinin yararlanacağı ve bütçeye maliyeti rakamın belirlenmesinde etkili olacak. Bu konuda yapılacak etki analizi çalışmasından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a alternatifli bir tablo ve bütçeye getirecek maliyeti içeren bir çalışma sunulacak. Son kararı da ekonomi kurmayları ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek.

Kulislerde, maaşları 12 bin 500 liraya tamamlananların maaş artışının, kök maaş üzerinden değil, 12 bin 500 lira üzerinden yapılmasına yönelik öneri de tartışılıyor. Bu öneri kabul görürse, kök maaşı 7 bin 400 lira bile olsa, en düşük emekli aylığı olan 12 bin 500 lira baz alınarak, 6 aylık enflasyon oranında artış gündeme gelecek. Böylece, şu anda 3 milyon 718 bin emeklinin 12 bin 500 lira olan emekli aylığı, 14 bin 500 liraya kadar çıkabilecek.

KANUN TEKLİFİ VERİLECEK

TBMM, 7 Ocak tarihine kadar çalışmalarına ara verdiği için, en düşük emekli aylığında yapılacak artışla ilgili kanun teklifi de bu tarihten sonra gündeme gelecek. AK Parti grubu tarafından hazırlanacak torba teklifte, en düşük emekli aylığındaki artışın yanı sıra işverene 2025 yılı için verilecek bin liralık asgari ücret desteğine ilişkin düzenleme de yer alacak.