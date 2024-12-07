En düşük emekli maaşı için ocak planı belli oldu! Kök aylıklara göre hangi emekli ne kadar maaş alacak?

07 Aralık 2024 10:52 - Güncelleme : 07 Aralık 2024 10:54

En düşük emekli maaşı sadece günler sonra belli olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam ve kök aylıklara artış konusu milyonlarca emeklinin kafasını kurcalamaya devam ediyor. Aralık ayı verisi hariç gelen 5 aylık enflasyon farkına göre maaşlarda hesaplamalar gelmeye başladı. Ekonomi yazarı Ahmet Kıvanç, en düşük emekli maaşının ocak ayında ne kadar zam alacağını açıkladı. Düzenleme gelip gelmeyeceği konusunda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın sözlerine işaret etti. İşte en düşük emekli maaşı için masadaki beklentiler.

Emekliler mevcutta en düşük emekli maaşını 12 bin 500 lira olarak alıyor. Ancak ocak ayına sayılı günler kaldı. Bu tarihte en düşük emekli aylığı zamlanacak mı ya da yeni bir düzenleme yapılacak mı, milyonlar tarafından merak ediliyor. Gözler 6 aylık enflasyon farkında. Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından tablo ortaya çıkacak. Emekliye sıfır zam riski ise hala devam ediyor. Bu riskin ortadan kalkması için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları umut oldu. Ekonomi yazarı Ahmet Kıvanç, hem o açıklamaları değerlendirdi hem de son tabloda en düşük emekli maaşını hesapladı.

EMEKLİ KÖK MAAŞI DEĞİŞECEK Mİ?

Ahmet Kıvanç'ın açıklamaları şöyle;

"En düşük emekli aylığı şu an 12.500 lira. Ancak kök aylığı bunun da altında olan çok sayıda da emekli var. En düşük emekli aylığı konusu gerçekten çok geniş bir kesimi ilgilendiriyor. Yaklaşık 16 milyon emeklinin 3.8 milyonu en düşük emekli aylığı alan kesimi oluşturuyor. Şimdi Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz "İyileştirme yapmaya çalışacağız" dedi.

ÖN HAZIRLIK OLMADAN BÖYLE BİR AÇIKLAMA YAPILMAZDI

Sayın Yılmaz temkinli konuşmasıyla tanınan bir kişidir. Önceden bir hazırlık, ön hazırlık olmadan böyle bir açıklama yapmaz dolayısıyla en düşük emekli aylığında artış yapılacağını varsayıyoruz. Eğer olmamış olsaydı bu konuda bir hazırlık şöyle bir tablo çıkıyor;

Kök aylığı 10 bin 680 lira ve altında olan kişiler bu durumda ocak ayında artış alamayacak. Onların emekli aylığı yine 12.500 olarak devam edecek.

EMEKLİYE YÜZDE 17 ZAM GELEBİLİR

Bu yılın temmuz aralık döneminde enflasyon yüzde 16 -17 dolaylarında bekleniyor.

Yüzde 17'yi esas alalım; Yüzde 17 artış olursa eğer bu kişiler yani en düşük emekli aylığı artırılmayıp sadece normal kök aylıklara yüzde 17'lik artış uygulansaydı 10 bin 680 lira ve altındakilerin maaşlarına artış olmayacaktı.

Onun üzerindekilerin maaşları şöyle olacaktı;

11.000 lira kök aylığı olan bir kişi ocak ayında 12 bin 870 lira almaya başlayacaktı. Yani 370 liralık artış söz konusu olacaktı emekli aylığında.

Kök aylığı 12.000 lira olan bir kişinin ocak ayında alacağı emekli aylığı 14 bin 40 lira olacaktı.

Kök aylığı 12.500 lira olan kişi de ocak ayında 14 bin 625 lira alacaktı.

Ama Sayın Cevdet Yılmaz bu açıklamayı yaptıktan sonra doğal olarak en düşük emekli aylığında bir artış olacağı şeklinde yorumlar yapıldı.

SEYYANEN ZAM KÖK MAAŞI ETKİLER Mİ?

Ben de katılıyorum bu yorumlara. Bu artış seyyanen mi yoksa kök aylıklara mı gelecek derseniz;

Kök aylıklara bir artış yapılmasına sıcak bakılmadı bugüne kadar. Hiçbirisinde kök aylık artırılmadı. Sadece belirli bir seviye tespit edildi en düşük emekli aylığında. Kök aylığıyla o tespit edilen seviye arasındaki miktarın hazine tarafından karşılanması uygulaması yapıldı. Yani normalde kök aylığı 8.000 olan kişiye 12.500 lira ödendi. Bu 4.500 liralık kısım hazine tarafından karşılandı. Bu uygulamanın yine aynı şekilde devam edeceğini düşünüyorum.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 14 BİN 500 LİRA OLABİLİR

Yüzde 17 oranında bir artış olursa yani SSK ve Bağkur emekli ayılığına paralel bir artış olursa, en düşük emekli aylığı yaklaşık bir 14 bin 500 liralık bir rakama ulaşıyoruz. Bu yuvarlama bir rakam. Belki bu biraz aşağıda 14.000 ya da 15.000 de çıkartılabilir.

Ama 14 bin 500 olarak varsaydığımızda şöyle bir tablo çıkıyor;

Kök aylığı 12.000 lira ve altında olan kişilerin aylıkları 14 bin 500 liraya çıkacak. Eğer yüzde 17 oranında bir artış olursa tabi.

Kök aylığı 12 bin 500 olan bir kişiye yüzde 17'lik bir artış uygulanacak. Ve aylığı 14 bin 625 liraya çıkacak.

ÜSTÜNDE BİR ARTIŞ BEKLEMİYORUZ

Daha üstünde bir artış ihtimal vermiyorum açıkçası. Çünkü çok da sıcak bakılmıyor. Emekli aylığı alanların sayısı da giderek artıyor biliyorsunuz. Dolayısıyla tekrar artırılmasına izin vereceklerini düşünmüyorum. Muhtemelen 14 bin 500 yahut 14.000 - 15.000 gibi bir seviyede en düşük emekli aylığı tespit edilecek.

Bu rakam hiçbir şekilde tatmin etmeyecek tabi emekliyi bu mevcut enflasyon ortamında. Yani ne asgari ücretliler geçinebiliyor ne de en düşük emekli aylığı alanlar geçinebiliyor. Ortalama emekli aylığı alanlar da geçinemiyor. Dolayısıyla aslında hiç kimse için bu yüksek enflasyon ortamında, hayat pahalılığının bu şekilde devam ettiği ortamda, bu artışlar tatmin edici olmayacak.

Enflasyonun üzerinde bir artış ihtimali görmüyorum. Yapılırsa son 6 aylık enflasyon oranında SSK ve Bağkur emekli aylıkları artırılacak. Aynı şekilde en düşük emekli aylıkları da buna paralel olarak bir artış alacak.

Daha üstünde önceki yıllarda olduğu gibi seyyanen zam yahut ilave zam gibi bir artış beklemiyorum. En düşük emekli maaşının artması için Meclis düzenlemesi gerekiyor."