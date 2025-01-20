Ev, araba ve nakit para hayalleri gerçek olacak: 23 Ocak ihtiyaç, taşıt ve konut kredileri için kritik tarih! Faizlerde son durak sürprizi

20 Ocak 2025 08:00 - Güncelleme : 19 Ocak 2025 17:53

Konut, ihtiyaç ve taşıt kredisinde yeni dönemin sinyalleri gelmeye başladı. Ev, araba ve acil nakit ihtiyacı hayalleri gerçeğe dönebilir. Gözler 23 Ocak Perşembe gününe çevrildi. Faiz indirim döngüsünü başlatan Merkez Bankası karar verecek. Yeni yılda gelecek faiz indirimleri kredi faizlerini derinden etkileyecek. Prof. Dr. Tahsin Bakırtaş,

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Yeni yılda 23 Ocak vatandaşlar için dönüm noktası olabilir. Faizler Düşerse ev sahibi olmak, araba almak ve acil nakit ihtiyacını uygun faiz oranlarıyla gidermek hayal olmaktan çıkacak. Gözler yeni yılda gelecek faiz indirimlerine çevrilmiş durumda. Merkez Bankası faiz kararını duyuracak. Piyasalar, 23 Ocak’ta gerçekleşecek toplantıda 250 baz puan faiz indirimi bekliyor. Bankalar ise karar için pozisyon almış durumda.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINA GERİ SAYIM

Türkiye Cumhuriyet Merkezi Bankası (TCMB), yılın ilk faiz kararını 23 Ocak Perşembe günü, saat 14.00'da açıklayacak. Geçtiğimiz ay yaklaşık iki yıl aradan sonra politika faizini indirerek 250 baz puan düşüren Merkez Bankası faiz indirim döngüsünü başlattı. Gözler 2025 ocak ayı faiz kararında.

KONUT KREDİLERİNDE DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

Gelen kararın ardından ev, araba ve acil nakit ihtiyacı hayalleri gerçeğe dönebilir. Konut ve taşıt almak isteyen vatandaşlar kredi faizlerine odaklandı. Şu an piyasada en düşük konut kredi faizi yüzde 2,79 seviyesinde bulunuyor. Merkez Bankası’nın olası faiz indirimi sonrasında konut kredi faizinin yüzde 2,5 altına gerileyeceği öngörüldü.

TAŞIT KREDİLERİNDE YAVAŞLAMA

Taşıt kredi faizinde ise etkinin daha gecikmeli görülmesi bekleniyor. Bankaların taşıt kredisinde faiz oranlarını ne kadar düşüreceği enflasyon, döviz kuru, ekonomik koşullar ve piyasa beklentilerine göre değişecek.

Eylül ayından beri taşıt kredilerindeki aşağı yönlü akıyor. Bayilerin sunduğu indirimli kredi imkanları da hız kazandı.

İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZLERİ YÜKSEK KALMAYA DEVAM EDİYOR

Ancak talebin hala güçlü seyrettiği tüketim tarafında yüksek faizler nedeniyle vatandaş ihtiyaç kredisine yanaşmıyor. İhtiyaç kredisi çekecek acil nakit ihtiyacı olan kişiler yüksek faiz oranından kredi çekip ihtiyaçlarını görüp faiz indirim patikasına göre tekrar kredilerini yapılandırma planları kuruyor.

MERKEZ BANKASI 8 DEFA TOPLANACAK

Merkez Bankası’nın 2025 yılında 12 kere değil de 8 kere faiz toplantı yapacak. Birçok analist bu nedenden dolayı bekle-gör yöntemi ile jumbo faiz indirimlerinin geleceğini savunuyor. Jumbo faiz indirimlerinin ise kredi faizlerine belirgin şekilde yansıması bekleniyor.

KREDİ PİYASASI NASIL ETKİLENECEK?

Sakarya Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Tahsin Bakırtaş, tgrthaber.com'dan Kübra Çelebi'ye konuştu. Hem Merkez Bankası faiz beklentilerini paylaştı hem de kredi faizleri için önemli tarih ve oranlara dikkat çekti. Açıklamaları şöyle;

"23 Ocak Perşembe günkü faiz kararında Merkez Bankası'nın 250 Baz puan (2,5 puan) faiz indirimi yapacağı piyasa beklentisi olarak oluşmuş durumda ki benim de beklentim bu yönde. Bu anlamda Aralık 2024’te başlayan faiz indirim döngüsü Ocak ayında da devam edecek hatta Merkez Bankası’nın 6 Mart'taki toplantısında da devam edeceğini düşünüyorum.

Bu karar mevduat faizlerinde de aşağı doğru bir çekilmeyi beraberinde getirirken aynı zamanda kredi faizlerinde de aşağıya doğru çekilmeyi kaçınılmaz olarak gündeme getirecek. Bu anlamda taşıt, konut ve ihtiyaç kredilerinde aynı oranda olmasa bile 1,5 - 2, - 2,5 aralığında bir geri çekilme bankaların kredi verme yarışını da göz önüne alırsak önemli bir indirim konusu olacaktır. Faiz indiriminin 6 Mart’ta da devam edeceğini piyasa satın alırsa (ki büyük olasılıkla satın alacaktır) kredi yönünde taşıt, konut ve ihtiyaç kredilerinde faiz indiriminin daha da hızlanması bekleniyor.

YAPILANDIRMA HAYALİ KURANLAR ZARAR EDECEK

İhtiyaç kredisi çekecek acil nakit ihtiyacı olan kişiler yüksek faiz oranından kredi çekip faiz indirim patikasına göre tekrar kredilerini yapılandırma planları kuruyor. Böyle bir mantıkla kredi çeken yurttaşları da uyarmak isterim. Zarar ederler çünkü bankalar öncelikle, borcun faizini ödemelerden düşerler, ana para kalır. İhtiyaçları varsa ve ne kadarsa o zamanın koşullarında kredi çekmek en iyisidir. Kredi faizleri zaman içerisinde artmayacak, düşecektir."