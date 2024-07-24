Finansal hizmetlere güven yükseldi

24 Temmuz 2024 10:36 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 10:41

Merkez Bankası kararının ardından mevduat faizi çok kazandıracak! 500 bin TL'nin getirisi uçtu

Merkez Bankası kararının ardından mevduat faizi çok kazandıracak! 500 bin TL'nin getirisi uçtu

Merkez Bankası verilerine göre Finansal Hizmetler Güven Endeksini açıkladı. Gelen verilere göre, finansal hizmetlere güven temmuzda geçen aya göre 9,2 puan artarak 158,7 oldu.

FİNANSAL HİZMETLERE GÜVEN ARTTI

Finansal sektörde faaliyet gösteren 142 kuruluşun cevapları ile elde edilen anket sonuçlarına göre, endeks temmuzda bir önceki aya göre 9,2 puan artarak 158,7 seviyesine yükseldi.

Hizmetlerde son üç aydaki talep beklentileri zayıfladı.

Son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla güçlendi.

Gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentiler de yükseldi.

Son üç ayda istihdamda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin güçlendi, gelecek üç ayda istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise zayıfladı.

2024 yılı Temmuz ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)” ve "65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)“ sektörlerinde bir önceki aya göre sırasıyla 9,3, ve 8,9 puanlık artış, "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektöründe ise bir önceki aya göre 21,8 puan azaldı.