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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 16:40
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 16:40

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı arttı

Finansal kesim dışındaki firmaların Temmuz ayı net döviz pozisyonu açığı, bir önceki aya göre 5 milyar 27 milyon dolar artarak 210 milyar 802 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş
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Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı arttı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 16:40
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 16:40

(), Temmuz ayı Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri verisi paylaştı. Temmuz 2026 dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosu değerlendirildiğinde; Haziran 2026 verilerine göre varlıklar 2 milyar 279 milyon , yükümlülükler ise 7 milyar 306 milyon ABD doları arttı. Net Döviz Pozisyonu Açığı ise 210 milyar 802 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiş ve Haziran 2026 dönemine göre 5 milyar 27 milyon ABD doları arttı.

GöstergeDönemTutar (ABD Doları)Önceki Döneme Göre Değişim (Haziran 2026'ya göre)
VarlıklarTemmuz 2026-+2 milyar 279 milyon
YükümlülüklerTemmuz 2026-+7 milyar 306 milyon
Net Döviz Pozisyonu AçığıTemmuz 2026210 milyar 802 milyon+5 milyar 27 milyon

Temmuz 2026 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre ihracat alacakları, yurt içi bankalardaki mevduat ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 2.175 milyon ABD doları, 1.074 milyon ABD doları ve 607 milyon ABD doları artarken, türev varlıklar ve menkul kıymetler sırasıyla 1.547 milyon ABD doları ve 29 milyon ABD doları azaldı. Bunlara bağlı olarak varlıklar 2.279 milyon ABD doları arttı. Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre türev yükümlülükler, yurt içinden sağlanan nakdi krediler, ithalat borçları ve yurt dışından sağlanan nakdi krediler sırasıyla 3.472 milyon ABD doları, 2.080 milyon ABD doları, 1.147 milyon ABD doları ve 607 milyon ABD doları artmıştır. Bunlara bağlı olarak yükümlülükler 7.306 milyon ABD doları arttı.

KategoriKalemDeğişim TürüDeğişim Miktarı (Milyon ABD Doları)
Varlıklarİhracat AlacaklarıArtış+2.175
Yurt İçi Bankalardaki MevduatArtış+1.074
Yurt Dışına Doğrudan Sermaye YatırımlarıArtış+607
Türev VarlıklarAzalış-1.547
Menkul KıymetlerAzalış-29
Toplam Varlık DeğişimiArtış+2.279
YükümlülüklerTürev YükümlülüklerArtış+3.472
Yurt İçinden Sağlanan Nakdi KredilerArtış+2.080
İthalat BorçlarıArtış+1.147
Yurt Dışından Sağlanan Nakdi KredilerArtış+607
Toplam Yükümlülük DeğişimiArtış+7.306

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Temmuz 2026 döneminde yurt içinden sağlanan kısa ve uzun vadeli krediler, Haziran 2026 dönemine göre sırasıyla 220 milyon ABD doları ve 1.861 milyon ABD doları artmıştır. Yurt dışından sağlanan kısa ve uzun vadeli krediler ise sırasıyla 807 milyon ABD doları ve 947 milyon ABD doları arttı.

Temmuz 2026 döneminde kısa vadeli varlıklar 151.772 milyon ABD doları, kısa vadeli yükümlülükler 147.397 milyon ABD doları olarak gerçekleşti. Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu, Haziran 2026 dönemine göre 2.168 milyon ABD doları azalarak 4.374 milyon ABD doları olarak gerçekleşti. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 37 düzeyinde.

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#türkiye cumhuriyet merkez bankası
#tcmb
#abd doları
#Döviz Varlık Ve Yükümlülükleri
#Ekonomi
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