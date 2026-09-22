Altın, dolar, borsa, mevduat... Ekonomist Cüneyt Dirican yıl sonu formülünü açıkladı

Altın fiyatları yükselir mi, gram altında yeni rekor gelir mi? Yatırımcıların en çok sorduğu soruların başında emtia piyasasındaki dalgalanma geliyor. ABD faiz politikası, jeopolitik gelişmeler ve dolar/TL kurundaki hareketler altının yönünü belirleyen başlıca unsurlar arasında yer alıyor.

Peki altın Eylül ayını nasıl tamamlayacak? Gram altında yeni rekorlar için yıl sonunu mu, yoksa 2027'yi mi beklemek gerekecek? İstanbul Arel Üniversitesi Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü Öğretim üyesi Doç. Dr. Cüneyt Dirican, Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş'un sorularını cevapladı. Dirican, altın, dolar, Borsa İstanbul ve TL mevduata ilişkin beklentilerini açıkladı.

Altın Eylül ayını nasıl tamamlayacak? Eylül sonuna kadar ons ve gram altında hangi fiyat hareketlerini bekliyorsunuz?

Cüneyt Dirican: Altında ana belirleyici dış etkenler. Dolayısıyla onsun fiyat hareketlerine bakmamız lazım. Ons ise şu anda ağırlıklı olarak ABD tahvil faizlerinin gelişimine paralel, yukarı yönlü revize edilen Fed politika faizinden etkileniyor.

ABD politika faizi yükseldi ve bundan sonraki iki toplantıda da faiz artırım döngüsünün devam edeceği düşüncesi olduğu için mevcut seviyesinde direnmeye devam ediyor.

Burada bir diğer belirleyici unsur ise Ukrayna-Rusya savaşı ve İsrail'in bölgede oluşturduğu gerginlik. Petrolün varil fiyatı yukarıda kaldıkça bu, doğal olarak diğer emtiaların da maliyetini ve fiyatını yukarı yönlü çekmeye devam ediyor.

Fakat yatırım dünyası açısından baktığımızda, petrol ve altın arasındaki korelasyon açısından da zaman zaman birbirlerini çekmenin dışında itekleme pozisyonları oluşabiliyor.

Gram altında yeni rekorlar için yıl sonunu mu, 2027'yi mi beklemek gerekecek?

Cüneyt Dirican: Gram altında, ya da Cumhuriyet altınında belirleyici olan dolar/TL kurunun seviyesi. Orada Merkez Bankamız, ortodoks politika anlayışı gereği kuru kontrol ettiği için gram altında biz bu oynaklıkları yukarı ya da aşağı yönlü aynı sertlikte görmüyoruz.

Gündem çok hızlı değişiyor. İçeride de dışarıda da o yüzden tüm bu dinamiklerde yatırımcının dikkatli olmasında fayda var. Çünkü gerek politika faizi olsun, gerek altının onsu olsun, gerek dolar kuru kontrolü olsun, her halükârda oynaklık, yani volatilite yüksek.

Dolayısıyla burada yatırımcının sepet yapıyor olması ve temel-teknik analize bakarak gelişmeleri yakından takip edebileceği, bilgilendirmelerin de kamuya açık platformlarda hızlı ve doğru paylaşıldığı enstrümanları tercih etmesi en doğru olanı.

Yıl sonunda altın, gümüş, Borsa İstanbul, dolar ve TL mevduat arasında dengeler nasıl değişebilir?

Cüneyt Dirican: Borsa şu anda yatırım fonlarındaki gelişmelerden hareketle yönünü ve seviyesini ayarlamaya çalışacak bir süreç içerisinde. Kur kontrollü, altının onsu ise daha çok dış etkenlerden kaynaklı olarak değişiyor.

Dolayısıyla şu anda faizin seviyesi dikkate alındığında mevduat belli bir cazibe sunuyor.

