Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
21°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 16:05
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 16:05

Altın, dolar, borsa, mevduat... Ekonomist Cüneyt Dirican yıl sonu formülünü açıkladı

Altın fiyatlarında yeni rekor beklentisi sürerken gözler yıl sonuna çevrildi. İstanbul Arel Üniversitesi Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü Öğretim üyesi Doç. Dr. Cüneyt Dirican, Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş'a ons ve gram altındaki hareketliliğin yanı sıra dolar, borsa ve TL mevduat için dikkat çeken mesajlar verdi.

Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Altın, dolar, borsa, mevduat... Ekonomist Cüneyt Dirican yıl sonu formülünü açıkladı
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 16:05
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 16:05

Altın fiyatları yükselir mi, gram altında yeni rekor gelir mi? Yatırımcıların en çok sorduğu soruların başında emtia piyasasındaki dalgalanma geliyor. faiz politikası, jeopolitik gelişmeler ve dolar/TL kurundaki hareketler altının yönünü belirleyen başlıca unsurlar arasında yer alıyor.

Peki altın Eylül ayını nasıl tamamlayacak? Gram altında yeni rekorlar için yıl sonunu mu, yoksa 2027'yi mi beklemek gerekecek? İstanbul Arel Üniversitesi Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü Öğretim üyesi Doç. Dr. Cüneyt Dirican, Özel Haber Şefi 'un sorularını cevapladı. Dirican, altın, dolar, Borsa İstanbul ve TL mevduata ilişkin beklentilerini açıkladı.

Altın, dolar, borsa, mevduat... Ekonomist Cüneyt Dirican yıl sonu formülünü açıkladı

Altın Eylül ayını nasıl tamamlayacak? Eylül sonuna kadar ons ve gram altında hangi fiyat hareketlerini bekliyorsunuz?

Cüneyt Dirican: Altında ana belirleyici dış etkenler. Dolayısıyla onsun fiyat hareketlerine bakmamız lazım. Ons ise şu anda ağırlıklı olarak ABD tahvil faizlerinin gelişimine paralel, yukarı yönlü revize edilen Fed politika faizinden etkileniyor.

ABD politika faizi yükseldi ve bundan sonraki iki toplantıda da faiz artırım döngüsünün devam edeceği düşüncesi olduğu için mevcut seviyesinde direnmeye devam ediyor.

Altın, dolar, borsa, mevduat... Ekonomist Cüneyt Dirican yıl sonu formülünü açıkladı

Burada bir diğer belirleyici unsur ise Ukrayna-Rusya savaşı ve İsrail'in bölgede oluşturduğu gerginlik. Petrolün varil fiyatı yukarıda kaldıkça bu, doğal olarak diğer emtiaların da maliyetini ve fiyatını yukarı yönlü çekmeye devam ediyor.

Fakat yatırım dünyası açısından baktığımızda, petrol ve altın arasındaki korelasyon açısından da zaman zaman birbirlerini çekmenin dışında itekleme pozisyonları oluşabiliyor.

Altın, dolar, borsa, mevduat... Ekonomist Cüneyt Dirican yıl sonu formülünü açıkladı

Gram altında yeni rekorlar için yıl sonunu mu, 2027'yi mi beklemek gerekecek?

Cüneyt Dirican: Gram altında, ya da Cumhuriyet altınında belirleyici olan dolar/TL kurunun seviyesi. Orada Merkez Bankamız, ortodoks politika anlayışı gereği kuru kontrol ettiği için gram altında biz bu oynaklıkları yukarı ya da aşağı yönlü aynı sertlikte görmüyoruz.

Gündem çok hızlı değişiyor. İçeride de dışarıda da o yüzden tüm bu dinamiklerde yatırımcının dikkatli olmasında fayda var. Çünkü gerek politika faizi olsun, gerek altının onsu olsun, gerek dolar kuru kontrolü olsun, her halükârda oynaklık, yani volatilite yüksek.

Dolayısıyla burada yatırımcının sepet yapıyor olması ve temel-teknik analize bakarak gelişmeleri yakından takip edebileceği, bilgilendirmelerin de kamuya açık platformlarda hızlı ve doğru paylaşıldığı enstrümanları tercih etmesi en doğru olanı.

Altın, dolar, borsa, mevduat... Ekonomist Cüneyt Dirican yıl sonu formülünü açıkladı

Yıl sonunda altın, gümüş, Borsa İstanbul, dolar ve TL mevduat arasında dengeler nasıl değişebilir?

Cüneyt Dirican: Borsa şu anda yatırım fonlarındaki gelişmelerden hareketle yönünü ve seviyesini ayarlamaya çalışacak bir süreç içerisinde. Kur kontrollü, altının onsu ise daha çok dış etkenlerden kaynaklı olarak değişiyor.

Dolayısıyla şu anda faizin seviyesi dikkate alındığında mevduat belli bir cazibe sunuyor.
 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gram altın 13 bin lira, borsada ralli! Tuna Kaya'dan tüm piyasayı sallayacak tarih
Ucuz konut arayanlar dikkat! 100 metrekare evin fiyatı hangi şehirde ne kadar? Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç'tan kritik analiz
Mirasta hak kaybına dikkat! Avukat Gizem Gonce mal paylaşımı için uyardı: Süre çok kritik
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#ABD
#merkez bankası
#Tgrthaber.com
#Bengü Sarıkuş
#Cüneyt Dirican
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.