Goldman Sachs’tan petrol fiyatlarına dair kritik tahmin

13 Ocak 2025 10:52 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 10:57

Goldman Sachs, ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarının petrol fiyatlarını varil başına 85 doların üzerine çıkarabileceğini öngördü. Rus üretimindeki düşüş ve küresel arz endişeleri, fiyatları 90 dolara kadar yükseltebilir.

ABD’nin Rusya’ya yönelik yeni yaptırımları, petrol fiyatlarını yukarı çekebilir. Goldman Sachs, Brent petrolün varil fiyatının 85 doların üzerine çıkabileceğini öngörüyor.

YAPTIRIMLAR PETROL​ PİYASASINI ETKİLİYOR

ABD​ Başkanı Joe Biden, Rusya’nın petrol ve gaz gelirlerini hedef alan en geniş kapsamlı yaptırımları devreye aldı. Bu yaptırımlar, Rus petrol üretiminin azalmasına neden olabilir. Goldman Sachs’a göre, böyle bir senaryo kısa vadede petrol fiyatlarını artıracak.

FİYAT​ 90 DOLARA ÇIKABİLİR

Goldman Sachs, Rusya’daki üretim düşüşünün İran’daki üretim azalışıyla aynı döneme denk gelmesi halinde, Brent petrolün varil fiyatının 90 dolara kadar çıkabileceğini belirtti. Bu durum, küresel petrol piyasasında önemli dalgalanmalara yol açabilir.

ÇİN VE HİNDİSTAN İÇİN ZOR SEÇİM

Yeni yaptırımlarla birlikte Rus petrolüne ulaşmak zorlaşabilir. Analistler, Çin ve Hindistan gibi büyük petrol ithalatçılarının, ihtiyaçlarını Orta Doğu, Afrika ve Amerika’dan karşılamak zorunda kalacağını söylüyor. Bu durum, navlun maliyetlerini ve petrol fiyatlarını daha da artırabilir.

PİYASADAKİ SON DURUM

Bu sabah ICE piyasasında Brent petrol, yüzde 1,68’lik artışla 81,1 dolar seviyesinden işlem görüyor. Uzmanlar, fiyatların önümüzdeki günlerde daha da yükselme ihtimali olduğunu ifade ediyor.