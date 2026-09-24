Gram altın ne kadar düşecek? Tuna Kaya'dan elinde altın olan herkesi heyecanlandıran açıklama

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İstanbul
Ons altında 4.300 dolar seviyesinin altına yaşanan geri çekilmenin ardından 4.250 dolar desteği kritik önem taşıyor. Ekonomist Tuna Kaya, kendi Youtube kanalında 2028 yılı sonuna kadar altın ve gümüş pozisyonlarının korunabileceğini ifade ederek portföyünde bu iki varlığın toplam payını yüzde 40 seviyesinde tuttuğunu söyledi.Kaya ayrıca gram altın için de beklentisini açıkladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyon ve faiz yönündeki beklentileri borsa üzerinde sıkışık hareketin devam etmesine neden oluyor. Dışarıda ise ABD-İran hattındaki gerilim henüz sona ermiş değil. Altın fiyatları ve piyasalar bu gelişmelerin etkisiyle oynaklığa devam ediyor.
Ons altının kritik 4.300 dolar desteğini kırdığından bahseden Kaya, "Gümüş tarafında ise 63,50 dolar seviyesindeyiz. Burada da 63 dolar seviyeleri son derece kritik. Altın yeniden 4.300 doların altına geriledi. Peki aşağıda ne var? 4.250 dolar bandı var" dedi.
Kaya "Tahvil faizlerinin yükselmesi ve aynı zamanda petrol fiyatlarının artması etkili oluyor. Fed'in önümüzdeki ay faiz artırımına gitmesi beklentisi de altın üzerinde baskı oluşturuyor. Zaten biz bunu daha önce konuştuk. Bu kısa dönemli düşüş ve altının tekrar 4.300 dolar bandının altına düşmesi, altın almayanlar veya altın almak isteyenler için önemli bir fırsat olacak. Belki de son fırsat olacak.
Çünkü Fed, 2026 yılında iki tane faiz indirimi yapar. Belki 2027 yılında bir ya da iki tane daha yapar ama ondan sonra bu süreç bitecek. Sonrasında altın tarafında ne fiyatlanacak? Özellikle devletlerin yüksek borçluluğu ve bu borcun çevrilmesi için yeniden para basılması gündeme gelecek. Altın, bildiğiniz gibi kısıtlı bir varlık. Para çoğalınca altın yükselecek" şeklinde konuştu.
Bu ölçekte hem dünyadaki jeopolitik gerilim süreci hem de parasal anlamdaki genişleme ve devletlerin borcunu ilerleyen dönemde çevirememesi, altın üzerinde yukarı yönlü hareketin ve trendin devam etmesini sağlayacağını belirten Kaya "2028 yılı sonuna kadar altınımızı tutmaya devam ediyoruz.
Portföyümüzde altın ve gümüşün oranı yüzde 40 seviyesinde olsun. Bu bizim için bir sigorta. Orta ve uzun dönemde altın alanlar ve bu şekilde bir projeksiyon oluşturanlar korkmasın, panik yapmasın. Altın tarafında, gümüş tarafında rahat olalım" ifadesini kullandı.
Altın için destek seviyelerinden bahseden Kaya, "Aşağıda 4.250 dolar önemli desteğimiz. Bu destek kaybedilirse 4.100-4.000 dolarlı banda gelirse altın için artık çok büyük bir alım fırsatı oluşturacak.
Gümüşte de 63 dolar seviyesini takip ediyoruz. Gümüşte yeniden 63 doların altına düşüldüyse kademeli alım yapabiliriz. Aşağıda 60 dolar var arkadaşlar. Burası ana destek işlevi görüyor. Eğer 60 dolara gelirse 56-55 dolarlı seviyeleri artık burada gümüş için ayırdığımız portföyü tamamen kullanabiliriz" dedi.
"Hem altın tarafında hem de gümüş tarafında panik yapmaya gerek yok. Günlük bakmayın, aylık bakmayın arkadaşlar. 2028 yılı sonuna kadar bu varlıkları tutmaya devam ediyoruz" diyen uzman isim, "Gram altında bizim 6.650 TL seviyemiz vardı. Gelirse önemli bir alım fırsatı olacak dedik ve buraya yavaş yavaş geliyor. Tabii bir kademe anlamında ikinci kademede 6.500 TL, üçüncü kademede ise 6.300 TL seviyesinde değerlendirme yapabiliriz" şeklinde konuştu.
Gümüş tarafında 97 TL ilk alım bölgesi. Kademeli bir şekilde 90-85 TL bandına kadar gram bazında da gümüş alabiliriz. Ama gözümüz, kulağımız nerede olacak? Ons tarafında olacak.
Özellikle döviz bazlı varlıklarda durmakta fayda var. ABD hisse senetleri ve kripto tarafında, yani genel ölçekte hisse senedi tarafında temkinli duruyoruz. Varlıklarımızı zaten bir miktar azaltmıştık. Nakdimiz yüzde 25-30 oranında kalsın. Yine altın ve gümüş tarafında da portföyümüzün yüzde 40'ı durmaya devam etsin.