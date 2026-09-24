Gram altın ne kadar düşecek? Tuna Kaya'dan elinde altın olan herkesi heyecanlandıran açıklama

Çünkü Fed, 2026 yılında iki tane faiz indirimi yapar. Belki 2027 yılında bir ya da iki tane daha yapar ama ondan sonra bu süreç bitecek. Sonrasında altın tarafında ne fiyatlanacak? Özellikle devletlerin yüksek borçluluğu ve bu borcun çevrilmesi için yeniden para basılması gündeme gelecek. Altın, bildiğiniz gibi kısıtlı bir varlık. Para çoğalınca altın yükselecek" şeklinde konuştu.

