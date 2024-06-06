Gümüş 11 yılın zirvesine çıktı, İsviçreli bankadan tahmin geldi: Altını sollayacak

06 Haziran 2024 09:33 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 09:36

Tüm emtia piyasası 12 Haziran’da açıklanacak FED faiz kararlarına kilitlendi. Gümüş, son günlerde düşüşe geçse de UBS analistleri gelecek günlerde yüksek performans göstermeye devam edeceğini söylüyor.

ZİRVEDEN DÜŞTÜ

Gümüş fiyatları, piyasaların büyük merkez bankalarının faiz oranlarını bekliyor. Fiyatları gümüş tüketicilerinin endüstriyel durumu değerlendirmesi de etkiledi. Bu gelişmelerle metal, 28 Mayıs'ta ulaştığı 11 yılın en yüksek seviyesi olan 32 dolardan geri çekilerek ons başına 30 doların altına geriledi.

ÇİN PANELİNE DARBE

ABD, Güneydoğu Asya'daki önemli fabrikalarda üretilen güneş panellerine olan talebi durdurmak amacıyla Çin'den güneş pili ithalatına %50 gümrük vergisi uyguladı. Yine de Çin yerel pazarlarındaki güçlü talep, daha fazla düşüşü engelledi.

Düşüşü de sınırlayan önemli merkez bankalarının gelecek kararlarda temel faiz oranlarını düşüreceklerine dair beklentiler, getirisi olmayan külçe varlıklarını tutmanın fırsat maliyetini azalttı. ECB ve BoC'nin bir sonraki toplantılarında faiz indirimi yapması beklenirken, Fed, BoE ve PBoC'nin üçüncü çeyrekte borçlanma maliyetlerini düşürmesi bekleniyor.

UBS’DEN GÜMÜŞ TAHMİNİ

UBS stratejistleri, gümüşün yakın vadede altından daha iyi performans göstereceği ifade ederek beklentilerini yükselttiler. İsviçre yatırım bankası, gümüş için 2024 yılsonu fiyat hedefini yüzde 20 artırarak 36 dolara çıkarırken, ortalama fiyat için beklentisini de yüzde 14 artışla 30,5 dolar seviyesine yükseltti.

Stratejistler, fiyatlanmalar için yaptıkları yorumda şunları kaydetti:

"Yeni gümüş fiyatı beklentilerimiz, altına kıyasla daha iyi bir performansı yansıtıyor. Altın fiyatlarının arttığı, Fed'in politikayı gevşetmesinin beklendiği ve piyasa arz ve talep temellerinin sıkılaştığı bir ortamda gümüşün göreceli olarak iyi performans gösterecek şekilde iyi konumlandırıldığını düşünüyoruz."