Hayhay ve Fiş Gönder Kazan iş birliğiyle alışveriş fişleri paraya dönüşüyor!

13 Aralık 2024 16:15 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 16:21

Hayhay ve Sightverse Payment Media Network, finansal işlemleri daha pratik hale getiren yenilikçi bir adımla kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor. İş birliği kapsamında başlatılan 'Fiş Gönder Kazan' özelliği ile kullanıcılar, market alışverişlerinden kazandıkları nakit iadeleri Hayhay cüzdanlarına aktarma fırsatı yakalıyor. WhatsApp üzerinden kolayca fiş göndererek bu avantajdan faydalanmak artık mümkün hale geldi.

Finansal işlemleri kolaylaştıran uygulama Hayhay ve Sightverse Payment Media Network, kullanıcılarının hayatını kolaylaştırmaya Fiş Gönder Kazan ile devam ediyor. Sightverse ile Hayhay arasında yapılan işbirliği anlaşması ile artık, kullanıcılar market fişlerini WhatsApp üzerinden Fiş Gönder Kazan hattına göndererek kazandıkları nakit iadeleri doğrudan Hayhay cüzdanlarına aktarabilecekler.

Bu yeni entegrasyon, kullanıcıların hem günlük alışverişlerinden kazanç sağlamalarını hem de bu kazançları Hayhay'ın sunduğu güvenli ve kolay erişilebilir cüzdan hizmetiyle değerlendirmelerini mümkün kılıyor. İşbirliği ile, finansal işlemlerde kolaylık ve hız yeni bir boyuta taşınıyor.

MİLYONA YAKLAŞAN KULLANICI AİLESİYLE BÜYÜYEN BİR EKOSİSTEM

Hayhay, sunduğu kolaylıklar ve yenilikçi çözümlerle kullanıcı kitlesini hızla genişletiyor. Şirket, sadece birkaç yıl içinde milyona yaklaşan kullanıcı sayısıyla Türkiye’nin en çok tercih edilen fintech platformları arasında yerini aldı. Bu başarı, Hayhay’ın kullanıcı odaklı yaklaşımı ve güçlü iş birlikleri sayesinde gerçekleşti.

Fiş Gönder Kazan, kullanıcıların market alışverişlerinde kampanyalı ürünlerden kazandıkları nakit iadeleri kolayca alabilmelerini sağlayan yenilikçi bir platformdur. Alışveriş fişlerinin WhatsApp üzerinden gönderilmesiyle çalışan bu sistem, kullanıcılara hızlı ve pratik bir deneyim sunarken, markalara tüketici alışkanlıklarını anlamak ve müşterileriyle doğrudan etkileşim kurmak için güçlü bir araç sağlar. Fiş Gönder Kazan ile yapılan işbirliği, bu vizyonun bir uzantısı olarak dikkat çekiyor. Kullanıcılar, günlük alışverişlerinden kazandıkları iadeleri artık Hayhay cüzdanlarında hızlı ve güvenli bir şekilde biriktirip harcayabiliyor.

Hayhay Genel Müdürü Berk Çağlayan, bu yeniliği şu sözlerle değerlendirdi:

"Sightverse ile gerçekleştirdiğimiz Fiş Gönder Kazan entegrasyonu, kullanıcılarımızın finansal deneyimlerini daha da geliştirme hedefimizin bir parçası. Sightverse’ün, Türkiye’nin en güvenilir markalarını yanına alarak, kullanıcılara çok kolay şekilde somut kazanç sağlaması, Hayhay’ın kullanıcıların finansal deneyimlerini kolaylaştırma vizyonu ile birebir örtüşüyor. Hayhay olarak, kullanıcılarımıza hem kazandıran hem de hayatlarını kolaylaştıran çözümler sunmayı sürdüreceğiz."

Sightverse Kurucu Ortağı Tevfik Cam ise işbirliği hakkında şunları söyledi:

"Fiş Gönder Kazan” , FMCG markalarının tüketicilere doğrudan dokunmasını sağlayan, onların alışveriş alışkanlıklarını anlamalarına olanak tanıyan ve aynı zamanda kullanıcılara alışverişlerinden somut bir kazanç sunan yapay zeka destekli yenilikçi bir platform. Bu ürün, FMCG sektöründe hem markalar hem de kullanıcılar için büyük bir değer katıyor.“Sightverse, tüketici datalarını farklı kaynaklardan elde ederek, kendi geliştirdiği algoritmalarla bu dataları işleyen ve işbirliği yaptığı markalara servis eden bir big data şirketi. İşbirliği için Hayhay'ı seçmemizin temel nedeni ise onların finansal teknolojideki yenilikçi vizyonları ve kullanıcılarına sağladıkları güvenilir altyapı. Hayhay’ın milyonlarca kullanıcıya ulaşan etkileyici ekosistemi, Fiş Gönder Kazan ürününün yaygınlaşması ve daha geniş bir fayda sağlaması için önemli bir köprü olacak. Kullanıcıların günlük harcamalarından kazanç sağlayarak finansal yönetimlerini desteklemeleri, bu iş birliğinin en büyük hedeflerinden biri."

Fiş Gönder Kazan özelliğiyle kullanıcılar, marketlerden aldıkları kampanyalı ürünlerden kazandıkları nakit iadeleri çok daha hızlı ve güvenli bir şekilde Hayhay cüzdanlarına aktarabilecekler. Hayhay ve Sightverse’in bu iş birliği, alışveriş deneyimlerini ve finansal yönetimi kolaylaştırarak kullanıcılar için yepyeni bir değer hedefliyor.

Aynı zamanda, tüketiciye de market alışverişlerinden nakit iadesi kazandırarak, Türkiye’de ve Dünya’da ilk kez fintech, marka ve tüketicileri aynı düzlemde buluşturuyoruz. Hayhay ile yaptığımız bu iş birliği ile servislerimizi bir ödeme sistemleri ekosistemine dahil ederek Türkiye’de PAYMENT MEDIA NETWORK’ün ilk adımını atmış oluyoruz.