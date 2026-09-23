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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 15:53
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 15:53

Hazine ve Maliye Bakanlığı ESG tahvili ihracı için 4 finans kuruluşuna yetki verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2026 yılı dış finansman programı kapsamında 10 yıl vadeli dolar cinsinden ESG tahvili ihracı için BNP Paribas, Citibank, ING Bank ve JP Morgan'ı yetkilendirdi.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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Hazine ve Maliye Bakanlığı ESG tahvili ihracı için 4 finans kuruluşuna yetki verdi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 15:53
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 15:53

, dolar cinsinden 10 yıl vadeli bir ESG tahvili (sürdürülebilir) ihracı için 4 finans kuruluşunu yetkilendirdi.

Bakanlığın internet sitesinde, konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığının, 2026 yılı dış finansman programı çerçevesinde, ABD doları cinsinden 10 yıl vadeli bir ESG tahvili (sürdürülebilir) ihracı gerçekleştirmek üzere BNP Paribas, Citibank, ING Bank ve 'a yetki verdiği bildirildi.

 

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#hazine ve maliye bakanlığı
#JP Morgan
#Ing Bank
#Bnp Paribas
#Citibank
#Ekonomi
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