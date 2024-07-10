Haziran ayında Türkiye'nin altın ve gümüş ithalatı düştü

10 Temmuz 2024 16:12 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 16:11

İslam Memiş altın fiyatları için 'yürek ister' diyerek son uyarısını yaptı! 'Oyalamaya devam edecekler'

İslam Memiş altın fiyatları için 'yürek ister' diyerek son uyarısını yaptı! 'Oyalamaya devam edecekler'

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası verilerine göre, haziran ayında Altın ve gümüş ithalatı geriledi. Türkiye'nin altın ithalatı 7 bin 269 kilograma, gümüş ithalatı ise 447 kilograma düştü.

ALTIN VE GÜMÜŞ İTHALATI ZAYIFLADI

Altın ithalatı mayıs ayında 11 bin 835 kilogram oldu. Geçen yılın haziran ayında bu veri 19 bin 300 kilogramdı.

Altın ithalatı, ocak-haziran döneminde ise 66 bin 43 kilogram olarak gerçekleşmişti.

Gümüş ithalatı ise haziranda 447 kilogram oldu. Mayıs ayında 5 bin 314 kilogram yapılmıştı. Geçen yılın haziran ayında 85 bin 73 kilogram gümüş ithalatı oldu.

ALTIN İTHAL ETME YETKİSİ KİMDE?

Standart ve standart dışı işlenmiş kıymetli madenlerin ithali yalnızca TCMB ve kıymetli maden aracı kuruluşları tarafından yapılıyor.

Bu aracı kuruluşlar ithal ettikleri bu kapsamdaki kıymetli madenleri 3 iş günü içinde Borsa İstanbul AŞ'ye teslim ediyor.

GÜMÜŞ İTHALATI SERBEST Mİ?

Kıymetli maden, taş ve eşya ile ilgili tanımlar ve düzenlemeler kambiyo mevzuatında yapılıyor.

Kıymetli maden, taş ve eşyanın dış ticaret rejimi esasları dahilinde Türkiye'ye ithali serbest sayılıyor.

DEVLETİN KASASINDA NE KADAR ALTIN VAR?

Türkiye'nin altın rezervleri mayıs ayında arttı.

Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından açıklanan verilere göre Türkiye'nin toplam altın varlığı, 11 ton 145 kilogramlık bir artışla 793 ton 101 kilogram seviyesine yükseldi.