Hem fabrika hem okul: 1 yılda 1 milyon 6 bin lira ciro yaptılar

06 Ocak 2025 14:42 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 14:51

Nevşehir'de öğrencilerin hem eğitim görüp hem de para kazandığı okul milyonlarca öğrenciye girişimcilik örneği gösteriyor. Oklulda öğrenciler dolap ve ihtiyaç duyulan ürünlerin imalatını yapıyor.

Fabrika değil lise: Yıllık cirosu 7 milyon lira! Şimdi herkes kapılarını çalıyor

Fabrika değil lise: Yıllık cirosu 7 milyon lira! Şimdi herkes kapılarını çalıyor

Nevşehir’de Nevşehir​ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde milyonlarca gence örnek olacak girişimcilik​ mesleği gerçekleştiriliyor. Lisede öğrenciler 2024 yılında 1 milyon 658 bin TL ciro yaptı.

HEM PARA HEM EĞİTİM

Öğrenciler teorik derslerinin yanında aldıkları uygulamalı eğitim sayesinde geleceğin ustaları olma yolunda ilerliyorlar. Uygulamalı mobilya derslerinde, anasınıfı masaları, dolap ve ihtiyaç duyulan ürünlerin imalatı yapılarak hem eğitim görüyor hem de okulun döner sermaye işletmesi sayesinde para kazanıyor.

Nevşehir Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Dursun, "Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak, 2024 mali yıl içerisinde döner sermaye işletmemiz toplamda 1 milyon 658 bin liralık ciro yapmıştır” dedi.

DEVLETE VERGİ ÖDENDİ

Yapılan bu cironun 570 bin TL'si öğretmen payı olarak öğretmenlere, 231 bin liralık kısmı da öğrencilere dağıtılırken, 408 bin liralık kısmı da vergi olarak devlete ödendi.