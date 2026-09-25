Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin azalabileceğine dair açıklamalar ve küresel ticaretteki belirsizliklerin hafiflemesi, petrol üzerindeki jeopolitik risk primini düşürdü. Güne düşüşle başlayan Brent petrol, kapanışa kıyasla yüzde 0,9 değer kaybetti.

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HABERİN ÖZETİ İran ve Çin diplomasisi petrolü düşürdü: Brent petrol 105,58 dolara geriledi Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin azalması ve ABD-Çin arasındaki ticari temasların rahatlamasıyla petrol üzerindeki jeopolitik risk primi düştü ve Brent petrol değer kaybetti. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın ABD ile müzakereye hazır olduklarını belirtmesi bölgedeki enerji arzı endişelerini hafifletti. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve ABD Başkanı Donald Trump'ın "yeni bir ticaret düzenlemesi" üzerinde mutabık kalması küresel ticaret görünümüne ilişkin endişeleri azalttı. ABD ve Çin ekonomi heyetleri geçici uzlaşmayı Ocak 2027'ye kadar uzatma kararı aldı. Brent petrolün kasım vadeli varil fiyatı 105,58 dolara geriledi. Analistler Brent petrolde 96,47 doları destek, 111,95 doları ise direnç seviyesi olarak takip ediyor.

ORTADOĞU'DA MÜZAKERE SİNYALİ RİSK PRİMİNİ İNDİRDİ

Dün 108,23 dolara kadar yükseldikten sonra günü 106,60 dolardan tamamlayan Brent petrolün kasım vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.23 itibarıyla 105,58 dolar seviyesine geriledi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 93 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki gerilemede, New York’ta düzenlenen BM 81. Genel Kurulu kapsamında konuşan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın açıklamaları etkili oldu. ABD ile savaş istemediklerini vurgulayan Pezeşkiyan, "Biz savaşı seçmiyoruz, savaş bize dayatıldı, savaş peşinde değiliz" ifadelerini kullanarak Washington ile müzakere yoluyla anlaşmaya varmaya hazır olduklarını belirtti. Hürmüz Boğazı ve 60 günlük barış takvimine atıfta bulunan bu uzlaşı mesajları, bölgedeki enerji arzı endişelerini hafifletti.

ABD-ÇİN TİCARET TEMASLARI PİYASAYI RAHATLATTI

Petrol fiyatlarını aşağı yönlü destekleyen bir diğer unsur ise küresel ekonominin iki dev gücü arasındaki ticari yumuşama oldu. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmede tarafların "yeni bir ticaret düzenlemesi" üzerinde mutabakata vardığını duyurdu.

Ekonomi heyetlerinin 10 Kasım’da sona erecek olan geçici uzlaşmayı Ocak 2027’ye kadar uzatma kararı alması, küresel ticaret görünümüne ilişkin endişeleri azaltarak emtia piyasalarındaki baskıyı hafifletti.

TEKNİK SEVİYELER

Analistler, Brent petrolde teknik açıdan aşağı yönlü hareketlerin devamı halinde 96,47 doların güçlü bir destek, olası yukarı yönlü tepkilerde ise 111,95 doların önemli bir direnç seviyesi olarak takip edilebileceğini belirtiyor.