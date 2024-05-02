İş arayanlar dikkat! En çok iş ilanı yayımlayan sektör belli oldu

02 May 2024 16:00 - Güncelleme : 02 May 2024 16:06

İstanbul'un zam şampiyonu belli oldu! Fiyatı en çok düşen ürün şaşırttı

İstanbul'un zam şampiyonu belli oldu! Fiyatı en çok düşen ürün şaşırttı

Pek çok sektörde iş ilanları artış gösterirken en çok iş ilanının yayımladığı sektörler belli oldu.

EN ÇOK İLAN AÇAN SEKTÖRLER BELLİ OLDU

Kariyer.net, 2024'ün ilk çeyreğinin istihdam verilerini açıkladı. 2023'ün aynı dönemine göre en fazla iş ilanı yayınlanan sektörler sırasıyla yapı, üretim ve bilişim oldu.

Yayınlanan yeni ilan sayısına göre en çok ilan alan sektörler ise sırasıyla sağlık, turizm, gıda, elektrik/elektronik, maden ve metal sanayi şeklinde gerçekleşti.

İSTANBUL BİRİNCİ SIRADA

Yapı sektöründe en çok ilan açılan pozisyon grupları mimarlık, inşaat ve şantiye olurken, en çok ilan açılan iller ise İstanbul, Ankara ve İzmir şeklinde sıralandı.

TURİZM ZİRVEDE

2024'ün ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre ilan sayısını en çok arttıran sektör de belli oldu. Buna göre, yüzde 52 ile ilan sayısını en çok arttıran sektör turizm.

Turizm sektörünü, yüzde 16 ile sağlık, yüzde 8 ile finans-ekonomi, yüzde 7 ile perakende ve yüzde 4 ile danışmanlık takip etti.

EN ÇOK RESEPSİYON HİZMETLERİ ARANDI

Turizm sektöründe en çok iş ilanı açılan pozisyon grupları da ortaya çıktı. Buna göre, sırasıyla resepsiyon hizmetleri, misafir ilişkileri ve kat hizmetleri en çok aranan alanlar oldu. Turizm pozisyonları için en fazla ilan yayınlayan iller ise İstanbul, Antalya ve Muğla şeklinde sıralandı.

İLK ÜÇ POZİSYON

Yılın ilk çeyreğinde yeni ilan sayısına göre, en çok ilan yayınlanan pozisyon gruplarında ilk sırada satış yer aldı. Satışı sırasıyla finans, hizmet, perakende, tıp/sağlık ve insan kaynakları takip etti.

Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında ilan sayıları en çok artan ilk üç pozisyon grubu ise sırasıyla yüzde 28 ile tıp/sağlık, yüzde 25 ile perakende ve yüzde 19 ile depolama/dağıtım şeklinde gerçekleşti.

TELEKOMÜNİKASYON İLGİ GÖRMEYE DEVAM ETTİ

Bu yıl iş arayanlar en fazla ilgiyi telekomünikasyon sektörüne gösterdi. İlan başı başvuru sayıları geçen sene aynı döneme göre artan sektörler arasında ilk sırada yer alan telekomünikasyon sektörünü, havacılık ve yapı izledi. İlk çeyrekte ilan başı başvuru sayısı en yüksek olan sektörler ise sırasıyla finans/ekonomi, havacılık, medya ve perakende olarak öne çıktı.