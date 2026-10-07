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İsa Karakaş tüyoyu verdi: O gizli süreyi kaçıran tazminatını kaybediyor!

KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 09:10
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 09:15
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İsa Karakaş tüyoyu verdi: O gizli süreyi kaçıran tazminatını kaybediyor!

İş hayatında kural ihlali veya haksızlıkla karşılaşan taraf için haklı neden oluşsa da zamanlama hayati önem taşıyor. İş Kanunu’ndaki "gizli süreleri" kaçıranlar, haklıyken haksız duruma düşerek tazminatını kaybedebiliyor. 

SGK Başuzmanı ve Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, hem çalışanları hem de patronları yakından ilgilendiren krizi köşesine taşıdı: Takvime dikkat etmeyen tazminattan oluyor! İşte hesaba dahil edilmeyen o kritik günler ve süre kuralı...

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İsa Karakaş tüyoyu verdi: O gizli süreyi kaçıran tazminatını kaybediyor!

İSA KARAKAŞ TÜYOYU VERDİ: O GİZLİ SÜREYİ KAÇIRAN TAZMİNATINI KAYBEDİYOR!

"İş hayatında haklı bir nedenle fesih hakkının doğması tek başına yeterli değildir; işçi veya işverenin, bu hakkı kanunda öngörülen süre içinde ve zamanında kullanması gerekir. Geç kalınması halinde haklı fesih hakkı kaybedilebilir.

Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, konuyu bugünkü köşesine taşıdı ve milyonlarca çalışan ve patronu ilgilendiren hayati uyarılarda bulundu.

 

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İsa Karakaş tüyoyu verdi: O gizli süreyi kaçıran tazminatını kaybediyor!

DERHÂL FESİH VE TAZMİNAT HAKKI

  • Ahlak ve hüsnüniyet şarttır: İş Kanunu'nda dürüstlük esastır.
  • İşçi için tazminat kapısı açılır: En az bir yıllık kıdemi varsa, haklı fesih yapan işçi kıdem tazminatını alır.
  • İşveren için tazminat yükü kalkar: Ahlaka aykırı davranan işçi çıkarıldığında, işveren çoğu kez tazminat ödemez.
  • Bildirim süresi beklenmez: Haklı sebep var ise akit derhâl feshedilir.

 

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İsa Karakaş tüyoyu verdi: O gizli süreyi kaçıran tazminatını kaybediyor!

SÜREYİ KAÇIRAN, HAKKINDAN OLUR!

"Demir tavında dövülür." Zamanında kullanılmayan hak, buharlaşır.

  • Süreler sınırsız değildir: Kanun, fesih hakkını kati sürelere bağlamıştır.
  • Hak düşürücü süre esastır: Bu süreler geçtikten sonra haklı fesih yapılamaz.
  • Hakim re'sen (kendiliğinden) dikkate alır: Taraflar söylemese bile hakim bu sürelere bakar. Süre geçmişse davayı reddeder.

 

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İsa Karakaş tüyoyu verdi: O gizli süreyi kaçıran tazminatını kaybediyor!

İKİ KRİTİK EŞİK: 6 İŞ GÜNÜ VE 1 YIL

İki ayrı cetvel vardır: Biri öğrenme tarihi, diğeri olayın vuku bulduğu tarihtir.

  • Birinci kural (6 iş günü): Olayı öğrendiğiniz günden sonraki iş günü sayım başlar.
  • İkinci kural (1 yıl): Olayın gerçekleştiği tarihten itibaren azami süre 1 yıldır.
  • İkisi de şarttır: Bir tek gün bile gecikilse, fesih "haksız" sayılır.
  • Şirketlerde yetkili merci esastır: Tüzel kişilerde 6 iş günü, feshe yetkili makamın olayı öğrendiği gün başlar.
  • Fail bilinmiyorsa: Olay değil, failin kim olduğu tespit edildiği gün süreler dikkate alınır.

 

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İsa Karakaş tüyoyu verdi: O gizli süreyi kaçıran tazminatını kaybediyor!

"ÖĞRENDİĞİ GÜN" NASIL HESAPLANIR?

  • Öğrenilen gün hesaba katılmaz.
  • Olayın öğrenildiği günü takip eden ilk iş günü birinci gündür.
  • Altıncı günün mesai bitimi son sınırdır.
  • Altıncı iş gününün sonunda fesih yetkisi düşer.
  • Pazar ve tatil günleri sayılmaz.
  • Hesaplama "iş günü" bazında yapılır.

 

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İsa Karakaş tüyoyu verdi: O gizli süreyi kaçıran tazminatını kaybediyor!

SÜREYİ KAÇIRMANIN AĞIR BEDELİ

Haklıyken haksız duruma düşmeyin!

  • Haksız fesih sayılır: Süreyi geçiren taraf, haklı sebebe sahip olsa da haksız fesih yapmış sayılır.
  • İhbar tazminatı ödenir: Süreyi kaçırıp sözleşmeyi bozan taraf ihbar tazminatına mahkûm olur.
  • Kıdem tazminatı riski doğar: Süreyi kaçıran işveren, kıdem tazminatı ödemek zorunda kalır.
  • Niyet değil, zaman kazanır.

 

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İsa Karakaş tüyoyu verdi: O gizli süreyi kaçıran tazminatını kaybediyor!

HASILIKELAM: VAKİT, HAKKIN MUHAFIZIDIR

"Hak, kuvvetin üstündedir; fakat vakit, hakkın muhafızıdır."

İş hayatında haklı olmak bir zırhtır; fakat zamanı doğru yönetmek o zırhı tutan kabzadır. Kanunun sunduğu imkânlar, gaflet ve ihmal ile heba edilemez.

Fesih gerektiren bir durumla karşılaştığınızda takvime ve saate hürmet edin. Unutmayın ki, hukukun terazisinde haklılığınız kadar, süreniz de tartılır. 6 iş gününü ve 1 yılı aklınızdan çıkarmayın; zira zamana mağlup olan hak, tazminat olarak size geri döner!

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