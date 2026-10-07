İsa Karakaş tüyoyu verdi: O gizli süreyi kaçıran tazminatını kaybediyor!

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İş hayatında kural ihlali veya haksızlıkla karşılaşan taraf için haklı neden oluşsa da zamanlama hayati önem taşıyor. İş Kanunu’ndaki "gizli süreleri" kaçıranlar, haklıyken haksız duruma düşerek tazminatını kaybedebiliyor.
SGK Başuzmanı ve Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, hem çalışanları hem de patronları yakından ilgilendiren krizi köşesine taşıdı: Takvime dikkat etmeyen tazminattan oluyor! İşte hesaba dahil edilmeyen o kritik günler ve süre kuralı...
İSA KARAKAŞ TÜYOYU VERDİ: O GİZLİ SÜREYİ KAÇIRAN TAZMİNATINI KAYBEDİYOR!
"İş hayatında haklı bir nedenle fesih hakkının doğması tek başına yeterli değildir; işçi veya işverenin, bu hakkı kanunda öngörülen süre içinde ve zamanında kullanması gerekir. Geç kalınması halinde haklı fesih hakkı kaybedilebilir.
Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, konuyu bugünkü köşesine taşıdı ve milyonlarca çalışan ve patronu ilgilendiren hayati uyarılarda bulundu.
"Demir tavında dövülür." Zamanında kullanılmayan hak, buharlaşır.
İki ayrı cetvel vardır: Biri öğrenme tarihi, diğeri olayın vuku bulduğu tarihtir.
Haklıyken haksız duruma düşmeyin!
"Hak, kuvvetin üstündedir; fakat vakit, hakkın muhafızıdır."
İş hayatında haklı olmak bir zırhtır; fakat zamanı doğru yönetmek o zırhı tutan kabzadır. Kanunun sunduğu imkânlar, gaflet ve ihmal ile heba edilemez.
Fesih gerektiren bir durumla karşılaştığınızda takvime ve saate hürmet edin. Unutmayın ki, hukukun terazisinde haklılığınız kadar, süreniz de tartılır. 6 iş gününü ve 1 yılı aklınızdan çıkarmayın; zira zamana mağlup olan hak, tazminat olarak size geri döner!