İŞKUR TYP kalktı İUP geldi! İşçi alımı başvuruları başlıyor

04 Eylül 2024 12:20 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 15:37

İŞKUR üzerinden bir son dakika açıklaması geldi. Toplum Yararına Program (TYP) yerine gelen yeni sistem belli oldu. İŞKUR TYP kalktı İUP geldi. İşgücü Uyum Programı başvuruları başlıyor. İşte okullara temizlik görevlisi alımı başvuru detayları.

İŞKUR başvuru ekranı açılıyor. İş arayan milyonlarca vatandaşa müjde geldi. Okullara personel ve işçi alımı için ilanlar açılacak. TYP yerine gelen yeni sistem İUP başvurusu başlıyor.

OKULLARA TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALINACAK

Okullara işçi alımı İŞKUR, vasıtasıyla başlıyor. İŞKUR esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden iş arayanlar için açıklama geldi.

Açıklamada İUP başvuru ekranının açıldığı belirtildi. Başvurular sürede başlayacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamasına göre toplum yararına programlar kapsamında işçi alımı sadece acil durumlarda ve afet durumlarında gerçekleşecek.

İUP başvuru şartları şöyle; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kuruma kayıtlı olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, yaşlılık veya malullük aylığı almamak, programın fiilen başlayacağı tarihe kadar yüklenicinin veya bağlı, ilgili, ilişkili ve yan kuruluşlarının çalışanı olmamak, sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak, hane gelir şartını sağlamak, aktif işgücü veya işsizlik sigortası programlarının yararlanıcısı olmamak.

BAŞVURULAR YENİ AÇILACAK

İŞKUR İUP sayfası açıldı ancak başvuru ekranı henüz güncel değil. Önümüzdeki günlerde duyurular il il açıklanacak.