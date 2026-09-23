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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 10:45
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 10:45

İstanbul için 300 milyon TL'lik destek paketi: İnovasyon başvuruları başladı

İstanbul Kalkınma Ajansı, üretken ekonomi ekosistemini güçlendirmek amacıyla toplam 300 milyon lira bütçeli 2026 Yılı İnovasyon Ekonomisinin Güçlendirilmesi Mali Destek Programı için proje başvurularını almaya başladı.

Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş
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İstanbul için 300 milyon TL'lik destek paketi: İnovasyon başvuruları başladı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 10:45
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 10:45

Kalkınma Ajansı'nın 2026 Yılı İnovasyon Ekonominin Güçlendirilmesi Mali Destek Programına başvurular başladı. Program ile İstanbul'un üretken ekonomi ekosisteminin güçlendirilmesi amacıyla toplam 300 milyon TL kaynak sağlanacak. Projeler için 5 milyon TL ile 20 milyon TL arasında destek verilecek.

Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyet gösteren İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), 2026 Yılı İnovasyon Ekonominin Güçlendirilmesi Mali Destek Programı kapsamında proje başvurularını almaya başladı. İstanbul'un yeni endüstriler alanındaki üretim kapasitesinin geliştirilmesi, ekosistemde yer alan paydaşlar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve İstanbul'un uluslararası ölçekte yenilikçi şehir kimliğinin daha görünür hale getirilmesi amacıyla hazırlanan program kapsamında 300 milyon TL kaynak tahsis edildi. Destek almaya hak kazanan her bir proje için 5 milyon TL ile 20 milyon TL arasında mali destek sağlanacak.

İstanbul için 300 milyon TL'lik destek paketi: İnovasyon başvuruları başladı

İKİ ÖNCELİKLİ ALANDA PROJE DESTEĞİ

Program kapsamında iki öncelikli alanda projeler desteklenecek. İlk öncelik, yeni endüstriler ve kültür ekosisteminde faaliyet gösteren paydaşların üretim kapasitesinin geliştirilmesine odaklanıyor. Bu kapsamda yenilikçi, sürdürülebilir ve ölçeklenebilir altyapıların, platformların ve iş modellerinin geliştirilmesine yönelik projeler desteklenecek. Üretim imkânlarının geliştirilmesi, farklı sektör ve disiplinlerden paydaşların ortak çalışmalar yürütmesi, kültürel mirasın yeni teknolojilerle geleceğe taşınması ve geleneksel üretimlerin çağdaş tasarımlarla buluşturulmasına yönelik projeler bu öncelik kapsamında değerlendirilecek.

İkinci öncelik ise İstanbul'un şehir kimliğinin güçlendirilmesine yönelik projeleri kapsıyor. Kamusal alanların yenilikçi tasarım uygulamalarıyla yeniden işlevlendirilmesi, uluslararası sanatçı ikamet programlarının geliştirilmesi, müze ve tarihî alanlarda genişletilmiş gerçeklik (XR) uygulamalarının hayata geçirilmesi ve atıl yapıların yeni üretim ve çalışma mekanlarına dönüştürülmesi gibi çalışmalar bu kapsamda desteklenebilecek.

İstanbul için 300 milyon TL'lik destek paketi: İnovasyon başvuruları başladı

BAŞVURULAR KAYS ÜZERİNDEN YAPILACAK

Mali destek programına başvurular Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilecek. Programa sunulan projeler, ilgili mevzuat ve program rehberinde belirtilen kriterler doğrultusunda bağımsız değerlendiriciler tarafından değerlendirilecek. Programa son başvuru tarihi 04/12/2026 olarak belirlendi. İstanbul Kalkınma Ajansı'nın 2026 yılı çağrı rehberine ve programla ilgili detaylı bilgilere https://www.istka.org.tr web adresinden ulaşılabilmektedir.

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#İstanbul
#sanayi ve teknoloji bakanlığı
#İstanbul Kalkınma Ajansı
#Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü
#Kays
#Ekonomi
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