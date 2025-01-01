İşverene 42 milyar kaynak! Asgari ücret desteği 80 milyar TL’ye yaklaşacak

01 Ocak 2025 05:03 - Güncelleme : 01 Ocak 2025 05:05

2025 yılında asgari ücret desteği 80 milyar TL’ye yaklaşacak. Hükümet işveren desteği için 42 milyar kaynak ayırdı.

Hükûmet, 2024 yılında işverene 41,9 milyar lira asgari ücret desteği sağladı. 2025’te geçerli asgari ücret 22 bin 104 lira olarak açıklanırken, her bir asgari ücret için verilen devlet desteği de 700 liradan 1.000 liraya çıkarıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025​ yılı asgari ücret desteği maliyetinin 70 ile 82 milyar lira arasında öngörüldüğünü açıkladı. 2002’de 184 lira olan asgari ücret, 2025’te nominal olarak 119 katına, reel olarak ise 4 katına çıktı.

Dolar ve avro bazında değerlendirildiğinde, asgari ücret 2002’de 127 dolar iken, 2025’te 630 dolara, 2002’de 144 avro iken, bugün 605’e avroya yükseldi. Hükûmet asgari ücret desteğinin yanı sıra işverenlere çalışanlar için de desteklerini sürdürüyor.

2 milyon 41 bin iş yerine, 13 milyon 276 bin sigortalı için 441 milyar lira destek sağlayan hükûmet, hazine destekli kefalet sistemiyle 5 bin işletmeye 32,8 milyar lira, 213 bin esnafa ise 104 milyar lira değerinde kredi kullandırdı.