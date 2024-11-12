Japonya kesenin ağızını açtı: 65 milyar dolarlık söz

12 Kasım 2024 17:05 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 17:06

Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba, yarı iletken ve yapay zeka sektörlerini desteklemek için harekete geçti. Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba'nın sektörleri desteklemek için 65 milyar doları aşan bütçe için söz verdiği öğrenildi. İşte detaylar...

Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba, ülkenin yarı iletken ve yapay zeka sektörlerini desteklemek için 65 milyar doları aşan yeni bir yardım paketi açıkladı. Tokyo, dünya genelinde hızla artan teknoloji yatırımlarıyla rekabet edebilmek için bu dev bütçeyi ayırdı. Ishiba, bu desteğin 2030 yılına kadar kamu ve özel sektör yatırımlarını toplamda 50 trilyon yenin üzerine çıkarmasını umduğunu belirtti.

Yeni fon çerçevesi, daha önce belirlenen yaklaşık 4 trilyon yenlik bütçeden ayrı olarak hazırlanıyor. Japon hükümetinin taslak paketine göre bu yeni destek, ekonomiye yaklaşık 160 trilyon yenlik bir katkı sağlamayı hedefliyor. Böylelikle Japonya, ABD ve müttefiklerinin Çin karşısında yapay zeka destekli yonga teknolojileri alanında rekabet etmek için attığı adımlarla arasındaki farkı kapatmayı amaçlıyor.

ABD VE ÇİN YATIRIMLARDA ÖNDE

ABD Başkanı Joe Biden’ın 2022’de çıkardığı “Çipler ve Bilim Yasası” ile yonga üreticilerine toplam 39 milyar dolarlık hibe sağlanması planlanıyor. Ayrıca bu yasa ile ek 75 milyar dolarlık kredi ve garanti desteği, %25’e kadar vergi kredisi de sunuluyor. Çin ise “Büyük Fon” olarak bilinen bir devlet yatırım fonu üzerinden sektöre dev bütçeler aktarıyor. Huawei ve yerel çip üreticileri için destek artırılırken, Çin dünya genelinde en çok yonga fabrikası inşa eden ülke konumunda.

YEREL VE BÖLGESEL EKONOMİK KALKINMAYA DESTEK

Tokyo’nun bu yeni hamlesi, ülke genelinde ekonomik büyümeyi canlandırma ihtiyacına da dayanıyor. Ishiba, parlamentoda yapılan güven oylamasını kazandıktan sonra düzenlediği basın toplantısında, ülkenin dört bir yanında TSMC’nin Kumamoto’daki çip fabrikası gibi başarılı bölgesel kalkınma örneklerini yaymak istediğini ifade etti.

Küresel yonga talebinin önümüzdeki 10 yıl içinde 150 trilyon yen seviyelerine çıkması bekleniyor. Japonya’nın bu yeni çerçevede, 10 trilyon yenin üzerinde kamu desteği sağlamayı hedeflediği belirtiliyor. Bu destek; finansal yardımlar, yasal düzenlemeler ve özel sektörü teşvik eden çeşitli yollarla sağlanacak.

ÖNCEKİ HEDEFLER VE HIZLA GELİŞEN PROJELER

Eski Başbakan Fumio Kishida döneminde başlatılan 10 trilyon yenlik yatırım hedefi, kamu ve özel sektör desteklerini birleştirmişti. Kishida’nın liderliğinde, Hokkaido’da kurulan Rapidus Corp. gibi projelere 920 milyar yen ayrılmıştı. Rapidus’un 2027 yılına kadar ileri düzey çipleri seri üretime geçirmesi planlanıyor.