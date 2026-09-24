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Japonya'dan piyasalara ABD ile ortak müdahale sinyali

KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 12:04
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 12:04
1
Japonya'dan piyasalara ABD ile ortak müdahale sinyali

Japon yenindeki değer kaybı, döviz piyasalarında müdahale beklentisini yeniden gündeme taşıdı. Dolar/yen kurunun 158 seviyesinin üzerine çıkmasının ardından Japonya Maliye Bakanı Satsuki Katayama'dan ABD ile ortak müdahale ihtimaline ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. Katayama, temmuz sonunda Washington yönetimiyle gerçekleştirilen koordineli döviz müdahalesinin dayandığı ilkelerin geçerliliğini koruduğunu söyledi. Bu sözler, Tokyo yönetiminin yendeki aşırı dalgalanmalara karşı yeniden harekete geçebileceği şeklinde yorumlandı.

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Japonya'dan piyasalara ABD ile ortak müdahale sinyali

JAPONYA'DAN MÜDAHALE MESAJI: ÖNCEKİ İLKELER HÂLÂ GEÇERLİ

Perşembe günü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Katayama, 31 Temmuz'da ABD ile gerçekleştirilen ortak döviz müdahalesini hatırlattı. Japonya Maliye Bakanı, "Önceki ortak müdahaleden bu yana geçerli olan ilkeler yaşamaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Tokyo ve Washington, temmuz ayındaki müdahalenin aşırı oynaklık ve düzensiz piyasa hareketlerini önlemek amacıyla gerçekleştirildiğini açıklamış, ihtiyaç duyulması halinde yeni adımlar atılabileceği mesajını vermişti. Katayama ise döviz kurunun mevcut seviyesi hakkında doğrudan yorum yapmaktan kaçındı. Ancak önceki müdahaleye ilişkin ilkelerin geçerliliğini koruduğunu vurgulaması, piyasalarda yeni bir hamle ihtimalini gündeme getirdi.

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Japonya'dan piyasalara ABD ile ortak müdahale sinyali

FAİZ 31 YILIN ZİRVESİNDE AMA YEN DEĞER KAYBEDİYOR

Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) geçen hafta aldığı faiz kararı da yendeki değer kaybını durdurmaya yetmedi. Banka, politika faizini yüzde 1,25'e yükselterek 31 yılın en yüksek seviyesine çıkardı. Buna rağmen Japon yeni dolar karşısında zayıflamayı sürdürdü ve dolar/yen kuru yeniden 158 seviyesini aştı.

Yatırımcıların daha güçlü bir parasal sıkılaşma beklemesi, faiz artışının yen üzerindeki etkisini sınırladı. Japon para birimindeki baskının devam etmesiyle birlikte döviz piyasalarındaki hareketlilik de yeniden hız kazandı.

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Japonya'dan piyasalara ABD ile ortak müdahale sinyali

PİYASALARDA YENİ MÜDAHALE ALARMI

Japon yetkililerin geçen cuma günü denizaşırı piyasalarda gerçekleştirdiği kur kontrolü, olası bir döviz müdahalesine yönelik beklentileri artıran bir başka gelişme oldu. Piyasalarda doğrudan müdahalenin öncü işaretlerinden biri olarak değerlendirilen bu adımın ardından yen kısa süreliğine değer kazandı. Ancak toparlanma kalıcı olmadı ve Japon para birimi yeniden satış baskısıyla karşı karşıya kaldı.

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