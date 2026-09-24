Japonya'dan piyasalara ABD ile ortak müdahale sinyali

JAPONYA'DAN MÜDAHALE MESAJI: ÖNCEKİ İLKELER HÂLÂ GEÇERLİ

Perşembe günü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Katayama, 31 Temmuz'da ABD ile gerçekleştirilen ortak döviz müdahalesini hatırlattı. Japonya Maliye Bakanı, "Önceki ortak müdahaleden bu yana geçerli olan ilkeler yaşamaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Tokyo ve Washington, temmuz ayındaki müdahalenin aşırı oynaklık ve düzensiz piyasa hareketlerini önlemek amacıyla gerçekleştirildiğini açıklamış, ihtiyaç duyulması halinde yeni adımlar atılabileceği mesajını vermişti. Katayama ise döviz kurunun mevcut seviyesi hakkında doğrudan yorum yapmaktan kaçındı. Ancak önceki müdahaleye ilişkin ilkelerin geçerliliğini koruduğunu vurgulaması, piyasalarda yeni bir hamle ihtimalini gündeme getirdi.