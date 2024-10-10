Katarlı yetkili ülkedeki yatırımcıların Türkiye'ye yatırım yapma arzusunu dile getirdi

10 Ekim 2024 12:33 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 12:46

Katar Ticaret Odası (QC) Başkanı Halife bin Casim El Sani, Katar-Türkiye arasındaki güçlü ilişkilere övgüde bulunarak, her iki ülkenin liderlerinin bu bağları daha da güçlendirme yönündeki kararlılığını vurguladı.

Katar​ İşadamları Derneği (QBA) ve Türk yatırımcılar arasında "Türkiye'de İş ve Yatırım​ Fırsatları" başlıklı bir toplantıda, Katar Ticaret​ Odası (QC) Başkanı Halife bin Casim El Sani, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2023'te arttığını ve odaların her iki taraftan iş sahipleri arasındaki iş birliğini ve ortaklıkları teşvik etme konusundaki istekliliğini vurguladı.

KATAR-TÜRKİYE EKONOMİK İLİŞKİLERİ GÜÇLENİYOR

Katarlı yatırımcılar Türkiye​'de mevcut yatırım fırsatlarını keşfetme konusundaki ilgisini vurguladı. Halife bin Casim El Sani, Katar Büyükelçiliği'nin her iki taraftan iş sahipleri arasında işbirliği ve ortaklık yollarını destekleme ve geliştirme konusundaki istekliliğini vurgulayarak, Katarlı işadamları ve yatırımcıların Türkiye'ye yatırım yapma arzusunu dile getirdi.

El Sani ayırca Katar'ın cazip yatırım iklimi ile Türk yatırımcıları enerji, turizm, gayrimenkul, tarım ve gıda gibi sektörlerde Katar'daki yatırım fırsatlarını araştırmaya çağırdı.

Toplantıya Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Katar Maliye Bakanlığı Başkanı Faisal bin Kasım El Sani ve Türkiye Cumhuriyeti Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu katıldı.

MEHMET ŞİMŞEK'TEN REZERV VURGUSU

Mehmet Şimşek, Katar tarafına Katar yatırımcılarını ilgilendiren en önemli Türk yasaları ve mevzuatları hakkında bilgi verdi. Ayrıca, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari iş birliği fırsatlarını artırmanın ve yatırım fırsatlarını iyileştirmenin en iyi yollarını da görüştü.

Şimşek ayrıca Türkiye'de enflasyonun yüzde 10'un altına düşmesinin beklendiğini, Merkez Bankası rezervlerinin yüzde 95 oranında arttığını vurguladı. Önümüzdeki birkaç yıl içinde mali açığın azalacağını öngördü.

Küresel sermaye piyasalarına erişimin önemli ölçüde iyileştiğini belirterek, Moodys ve Fitch gibi küresel derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'nin notunu yükselttiğine dikkat çekti. Türkiye'nin şu anda yatırım ortamını yatırımlar için daha cazip hale getirmek için iyileştirdiğini vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu, iki ülke arasındaki güçlü ilişkilere övgüde bulunarak, ülkesinin yatırım ve iş ortamını geliştirmek ve güçlendirmek için adımlar attığını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Furkan Karayaka, Türkiye ekonomisinin akıllıca liderlik ve Türkiye'yi yatırım için cazip bir yer haline getiren ekonomik reformlar sayesinde gelişme yolunda olduğunu söyledi.

Yatırım Ofisi'nin ülkesinde Katar yatırımlarının kurulmasını kolaylaştırmayı amaçladığını söyledi.