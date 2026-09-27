Kentsel dönüşümdeki gizli kasalar: Yıkılan binalardaki 750 bin TL'ler kimin hakkı?

BİNA SAHİPLERİNE HAYATİ UYARI

Dönüşüme giren veya girecek olan kat maliklerinin, müteahhit ile masaya oturduğunda sadece yeni dairenin metrekaresini ya da teslim süresini değil, enkazdan çıkacak hurdaların akıbetini de sözleşmeye ekletmesi gerekiyor.

İstanbul genelinde binlerce yapının dönüşeceği düşünüldüğünde, enkaz altından çıkan bu "gizli servet" yıllık milyarlarca liralık bir geri dönüşüm ekonomisini ve yıkım maliyetlerini hafifletme potansiyelini barındırıyor.