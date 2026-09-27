Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
21°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır

Kentsel dönüşümdeki gizli kasalar: Yıkılan binalardaki 750 bin TL'ler kimin hakkı?

KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 09:27
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 09:30
1
Kentsel dönüşümdeki gizli kasalar: Yıkılan binalardaki 750 bin TL'ler kimin hakkı?

İstanbul’da hızlanan kentsel dönüşüm, yıkılan binaların enkazını âdeta gizli bir kasaya dönüştürdü. Eski apartmanlardan çıkan demir, bakır, alüminyum ve kullanılabilir tesisat malzemeleri on binlerce, bazı binalarda ise yüz binlerce liralık ekonomik değer oluşturuyor. Ancak bu gelirin müteahhide mi, bina sahiplerine mi ait olacağı tamamen sözleşmedeki hükümlere bağlı. Uzmanlar, ortalama bir binadan 250 bin ila 750 bin liralık dönüşebilir malzeme çıktığını ifade ediyor.

2
Kentsel dönüşümdeki gizli kasalar: Yıkılan binalardaki 750 bin TL'ler kimin hakkı?

KOMBİDEN DEMİR ÇUBUĞA: ENKAZDAKİ İKİNCİ EL PAZARI

Yıkım öncesinde ve sırasında binalardan sökülen malzemeler iki ayrı kalemde değerlendiriliyor:

  • İkinci El Ev Eşyaları ve Tesisat: Çalışan kombiler, klimalar, radyatör petekleri, çelik kapılar ve sağlam pencere doğramaları doğrudan ikinci el piyasasında alıcı buluyor.
  • Hurda Metal Değeri: Bakır kablolar, pirinç bataryalar, alüminyum doğramalar ve asıl büyük hacmi oluşturan betonarme içerisindeki inşaat demiri hurda geri dönüşüm tesislerine aktarılıyor.

 

3
Kentsel dönüşümdeki gizli kasalar: Yıkılan binalardaki 750 bin TL'ler kimin hakkı?

ÖRNEK HESAPLAMA 

20 daireli, 5 katlı ortalama bir bina yıkıldığında taşıyıcı sistemden yaklaşık 27 ila 68 ton brüt inşaat demiri çıkabiliyor. Ayrıştırılan bu demir ve diğer metaller birleştiğinde 250.000 TL – 750.000 TL arasında değişen net bir piyasa değeri üretiyor.

 

4
Kentsel dönüşümdeki gizli kasalar: Yıkılan binalardaki 750 bin TL'ler kimin hakkı?

ÇIKAN HURDA KİMİN HAKKI?

Yıkılan binadaki malzemelerin otomatik olarak müteahhide veya yıkım firmasına devredildiği algısı hukuken doğru değil. Hukuki ve mevzuat çerçevesi şu esaslara dayanıyor:

  1. Sözleşme Serbestisi: Kat malikleri ile müteahhit arasındaki kentsel dönüşüm sözleşmesinde hurda gelirinin keme kalacağı açıkça yazılabilir. Gelir maliklere verilebileceği gibi, yıkım maliyetinden düşülmek üzere müteahhide de bırakılabilir.
  2. Yıkım Bedelinden Mahsup: Yıkım ruhsatı alınırken lisanslı yıkım firmaları, bina içinden çıkaracakları hurda değerini hesaplayarak yıkım işçilik ve kepçe maliyetinden indirim yaparlar.
  3. Mevzuat Zorunluluğu: Binaların Yıkılması Hakkında Yönetmelik, geri dönüştürülebilir malzemelerin kaynağında ayrıştırılmasını ve öncelikle yeniden kullanımını yasal bir zorunluluk haline getirmiştir.

 

5
Kentsel dönüşümdeki gizli kasalar: Yıkılan binalardaki 750 bin TL'ler kimin hakkı?

BİNA SAHİPLERİNE HAYATİ UYARI

Dönüşüme giren veya girecek olan kat maliklerinin, müteahhit ile masaya oturduğunda sadece yeni dairenin metrekaresini ya da teslim süresini değil, enkazdan çıkacak hurdaların akıbetini de sözleşmeye ekletmesi gerekiyor.

İstanbul genelinde binlerce yapının dönüşeceği düşünüldüğünde, enkaz altından çıkan bu "gizli servet" yıllık milyarlarca liralık bir geri dönüşüm ekonomisini ve yıkım maliyetlerini hafifletme potansiyelini barındırıyor.

YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.