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Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 11:53
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 12:31

Kiralık sosyal konut başvuruları bugün sona eriyor

İstanbul'da kiralık sosyal konut projesinde başvurular bugün sona eriyor! Aylık 10 bin liradan başlayan kiralarla 3 yıl süreyle tahsis edilecek 1.071 konut için başvuru şartları, ilçe ilçe dağılım ve teslim tarihi detayları netleşti.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Kiralık sosyal konut başvuruları bugün sona eriyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 11:53
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 12:31

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen kapsamında 'da inşa edilecek 100 bin konutun yanı sıra 15 bin sosyal konut da Türkiye'de ilk kez uygulanacak sistemle kiraya verilecek.

HABERİN ÖZETİ

Kiralık sosyal konut başvuruları bugün sona eriyor

Bilgi Okunma süresi 39 saniyeye düşürüldü.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen Yüzyılın Konut Projesi kapsamında İstanbul'da 100 bin konutun yanı sıra 15 bin sosyal konut da ilk kez uygulanacak sistemle kiraya verilecek.
Projenin ilk etabında, İstanbul'da 4 bölgede toplam 1071 konut, şartları sağlayan vatandaşlara 3 yıl süreyle kiraya verilecek.
Başvurular e-Devlet üzerinden TOKİ'nin "Konut / İşyeri Başvuru" hizmetinden alınacak ve başvuru ücreti talep edilmeyecek.
Kira bedelleri aylık 10 bin liradan başlayacak ve bölge rayiçlerinin altında olacak.
Projeye başvurabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş ve evli olmak, en az bir yıldır kesintisiz İstanbul'da ikamet etmek, Türkiye'de tapuya kayıtlı bağımsız konutunun bulunmaması, daha önce TOKİ ile sözleşme imzalamamış olmak ve aylık ortalama hanehalkı net gelirinin 100 bin lirayı aşmaması gerekecek.
Konutların kira bedelleri teslimden itibaren ilk 12 ay boyunca artırılmayacak, sonrasında TÜFE oranında artış yapılacak.
Bilgi Okunma süresi 39 saniyeye düşürüldü.

Projenin ilk etabında 1071 konut, şartları sağlayan vatandaşlara 3 yıl süreyle tahsis edilecek. Bugün sona erecek başvurular e-Devlet üzerinden Toplu Konut İdaresi Başkanlığının () "Konut / İşyeri Başvuru" hizmetinden yapılacak ve başvuru ücreti alınmayacak.

Kira bedellerinin aylık 10 bin liradan başlayacağı projede, konutlar bölge rayiçlerinin altında bedellerle kiralanacak.

Kiralık sosyal konut başvuruları bugün sona eriyor

İLK ETAPTA 1071 KONUT KİRALANACAK

İlk etapta kiraya verilecek konutlar İstanbul'da 4 bölgede yer alacak.

Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören'de toplam 360, Maltepe, Tuzla ve Kartal'da 330, Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar'da 291, Arnavutköy'de ise 90 olmak üzere toplam 1071 konut kiralanacak.

İstanbul il sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlar, ikamet ettikleri ilçeden bağımsız olarak proje kapsamındaki istedikleri ilçe için başvuruda bulunabilecek. İstanbul dışında ikamet eden vatandaşlar ise projeye başvuramayacak.

İlk etaptaki 1071 konutun teslimi ise ekimde yapılacak.

Kiralık sosyal konut başvuruları bugün sona eriyor

YENİ EVLİ GENÇ ÇİFTLERE 1+1 VE 2+1 KONUT

Proje kapsamında 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 konut tipleri yer alacak.

Genç evli ailelere 1+1 veya 2+1, iki veya daha fazla çocuklu ailelere ise 2+1, 3+1 veya 4+1 konut tahsis edilecek.

Projeye başvurabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve evli olmak, en az bir yıldır kesintisiz şekilde İstanbul il sınırları içerisinde ikamet etmek gerekecek.

Başvuru sahiplerinin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde tapuya kayıtlı bağımsız bir konutunun bulunmaması, daha önce TOKİ ile konut sözleşmesi imzalamamış olması ve aylık ortalama hanehalkı net gelirinin 100 bin lirayı aşmaması şartı aranacak.

Üzerinde konut tapusu bulunanlar projeye başvuramayacak. Son 5 yıl içerisinde bağımsız konut niteliğindeki bir taşınmazı satın alan veya satanların da başvuruları kabul edilmeyecek.

Sosyal konut veya İlk Evim Arsa projeleri kapsamında asil ya da yedek aktif hak sahipliği bulunanlar da projeye başvuramayacak.

Başvuruda bulunan vatandaşlar, başvurularının kabul edilip edilmediğini e-Devlet üzerinden TOKİ hizmetleri arasında yer alan "Konut / İşyeri Başvuru" menüsünden takip edebilecek.

Kiralık sosyal konut başvuruları bugün sona eriyor

KİRA İLK 12 AY ARTIRILMAYACAK

Konutların kira bedeli, teslim için idarece bildirilen tarihten itibaren 12 ay boyunca artırılmayacak. Bu sürenin sona ermesini takip eden ilk ocak ayında kira bedellerine TÜFE oranında artış yapılacak.

Kira ödemeleri ise konutun teslimini takip eden ayın 20'sinde başlayacak.

Tahsis süresi 3 yılla sınırlı olacak ve uzatılamayacak. Tahsis süresi içerisinde konut satın alan hak sahiplerinin ise kiralık sosyal konutu tahliye etmesi gerekecek.

 

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#İstanbul
#toki
#Çevre Şehircilik Ve Iklim Değişikliği Bakanlığı
#Yüzyılın Konut Projesi
#Konut İşyeri Başvuru
#Emlak
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