Mehmet Şimşek 2025 yılında yeni bir modele geçeceklerini açıkladı

09 Ekim 2024 16:17 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 16:27

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dengeli ve sürdürülebilir yüksek büyüme hedefine ulaşmak için atacakları adımı açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yüksek teknolojili ve katma değerli üretime reeskont kredileriyle daha fazla imkan sağlayacak yeni bir modele 2025 yılında geçeceklerini duyurdu.

İhracatçıların her zaman yanında olduklarını ifade eden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek​, "Yüksek teknolojili ve katma değerli üretime reeskont kredileriyle daha fazla imkan sağlayacak yeni bir modele 2025 yılında geçeceğiz" dedi.

2025'TE YENİ BİR MODELE GEÇİLECEK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Dengeli ve sürdürülebilir yüksek büyüme hedefimize ulaşmak için kritik önemdeki ihracata güçlü desteklerimiz devam edecek" diyerek sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

Şimşek, sosyal medya hesabından konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

"Reeskont faizine yüzde 25,9 seviyesinde üst sınır getirdik ve reeskont kredisi​ kullanımında yüzde 30 ilave ihracat​ bedeli satış koşulunu kaldırdık. Hizmet ihracatı gelirlerinde vergi istisnasını 30 puan artırarak yüzde 80'e çıkarttık.

Eximbank'ın uluslararası kuruluşlardan sağladığı kredilere yaklaşık 1,1 milyar dolar hazine geri ödeme garantisi ve karşı garanti sağladık.

Yüksek teknolojili ve katma değerli üretime reeskont kredileriyle daha fazla imkan sağlayacak yeni bir modele de 2025 yılında geçeceğiz. Dengeli ve sürdürülebilir yüksek büyüme hedefimize ulaşmak için kritik önemdeki ihracata güçlü desteklerimiz devam edecek."

Şimşek, geçen yıl mayısta 300 milyon lira olan reeskont kredileri günlük limitini 4 milyar liraya çıkarttıklarını vurguladı.