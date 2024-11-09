Mevduat faizleri değişti! 1 milyon liranın 32 günlük getirisi bakın ne kadar oldu
Merkez Bankası’nın son faiz kararlarının ardından bankalar da mevduat faiz oranlarını yeniden düzenledi. Artan politika faizleriyle birlikte bankalar, müşterilerine yüksek getiri vaat eden farklı faiz oranları sunmaya başladı. Mevduatını değerlendirmek isteyen yatırımcılar için, 1 milyon TL’lik birikimin 32 günlük (1 aylık) vadede bankalar arası getiri oranları merak konusu oldu. İşte 1 milyon liranın 32 günlük getirisi...
Merkez Bankası’nın son faiz kararlarının ardından, bankaların mevduat faiz oranları güncellendi. Bu değişimle birlikte bankalar, yatırımcıları çekebilmek için daha cazip mevduat faiz oranları sunmaya başladı. Özellikle yüksek birikimi olan yatırımcılar, bu oranlardan daha fazla kazanabilmek için araştırma yapmaya başladı. 1 milyon TL'lik mevduatı olan bir yatırımcı için 32 günlük vade sonunda elde edilecek kazanç merak ediliyor. Bankalar arası değişen faiz oranları, yatırımcılara farklı getiri seçenekleri sunarken, hangi bankanın daha iyi bir getiri sağladığı merak konusu oldu. İşte 1 milyon liranın 32 günlük getirisi...
TEB
Faiz Oranı %52
Net Kazanç 40.918,03 TL
Vade Sonu Tutar 1.040.918,03 TL
ING
Faiz Oranı %52
Net Kazanç 40.918,03 TL
Vade Sonu Tutar 1.040.918,03 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı %49
Net Kazanç 38.557,38 TL
Vade Sonu Tutar 1.038.557,38 TL
ODEA
Faiz Oranı %48
Net Kazanç 37.770,49 TL
Vade Sonu Tutar 1.037.770,49 TL
YAPI KREDİ
Faiz Oranı %46
Net Kazanç 36.196,72 TL
Vade Sonu Tutar 1.036.196,72 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı %46
Net Kazanç 36.196,72 TL
Vade Sonu Tutar 1.036.196,72 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı %42
Net Kazanç 33.049,18 TL
Vade Sonu Tutar 1.033.049,18 TL
AKBANK
Faiz Oranı %48
Net Kazanç 37.770,49 TL
Vade Sonu Tutar 1.037.770,49 TL
HALKBANK
Faiz Oranı %42
Net Kazanç 33.049,18 TL
Vade Sonu Tutar 1.033.049,18 TL
QNB FİNANSBANK
Faiz Oranı %37,25
Net Kazanç 29.311,48 TL
Vade Sonu Tutar 1.029.311,48 TL