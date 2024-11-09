Mevduat faizleri değişti! 1 milyon liranın 32 günlük getirisi bakın ne kadar oldu

09 Kasım 2024 10:21 - Güncelleme : 09 Kasım 2024 11:23

Merkez Bankası’nın son faiz kararlarının ardından bankalar da mevduat faiz oranlarını yeniden düzenledi. Artan politika faizleriyle birlikte bankalar, müşterilerine yüksek getiri vaat eden farklı faiz oranları sunmaya başladı. Mevduatını değerlendirmek isteyen yatırımcılar için, 1 milyon TL’lik birikimin 32 günlük (1 aylık) vadede bankalar arası getiri oranları merak konusu oldu. İşte 1 milyon liranın 32 günlük getirisi...

Merkez Bankası’nın son faiz kararlarının ardından, bankaların mevduat faiz oranları güncellendi. Bu değişimle birlikte bankalar, yatırımcıları çekebilmek için daha cazip mevduat faiz oranları sunmaya başladı. Özellikle yüksek birikimi olan yatırımcılar, bu oranlardan daha fazla kazanabilmek için araştırma yapmaya başladı. 1 milyon TL'lik mevduatı olan bir yatırımcı için 32 günlük vade sonunda elde edilecek kazanç merak ediliyor. Bankalar arası değişen faiz oranları, yatırımcılara farklı getiri seçenekleri sunarken, hangi bankanın daha iyi bir getiri sağladığı merak konusu oldu. İşte 1 milyon liranın 32 günlük getirisi...

TEB

Faiz Oranı %52

Net Kazanç 40.918,03 TL

Vade Sonu Tutar 1.040.918,03 TL

ING

Faiz Oranı %52

Net Kazanç 40.918,03 TL

Vade Sonu Tutar 1.040.918,03 TL

DENİZBANK

Faiz Oranı %49

Net Kazanç 38.557,38 TL

Vade Sonu Tutar 1.038.557,38 TL

ODEA

Faiz Oranı %48

Net Kazanç 37.770,49 TL

Vade Sonu Tutar 1.037.770,49 TL

YAPI KREDİ

Faiz Oranı %46

Net Kazanç 36.196,72 TL

Vade Sonu Tutar 1.036.196,72 TL

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı %46

Net Kazanç 36.196,72 TL

Vade Sonu Tutar 1.036.196,72 TL

İŞ BANKASI

Faiz Oranı %42

Net Kazanç 33.049,18 TL

Vade Sonu Tutar 1.033.049,18 TL

AKBANK

Faiz Oranı %48

Net Kazanç 37.770,49 TL

Vade Sonu Tutar 1.037.770,49 TL

HALKBANK

Faiz Oranı %42

Net Kazanç 33.049,18 TL

Vade Sonu Tutar 1.033.049,18 TL

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı %37,25

Net Kazanç 29.311,48 TL

Vade Sonu Tutar 1.029.311,48 TL