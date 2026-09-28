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Mevduatta son rakamlar belli oldu: İşte banka banka 1 buçuk milyon liranın aylık getirisi

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 15:44
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 15:47
1
Mevduatta son rakamlar belli oldu: İşte banka banka 1 buçuk milyon liranın aylık getirisi

Merkez Bankası'nın 10 Eylül'deki  faiz kararlarının ardından bankaların mevduat rakamları değişti. 

1,5 milyon lirasını 32 günlük vadeli hesaba yatıran vatandaşlar için aylık net kazanç 44 bin TL eşiğine dayandı. 

İşte banka banka, kampanya kampanya en güncel faiz oranları ve net getiri tablosu...

2
Mevduatta son rakamlar belli oldu: İşte banka banka 1 buçuk milyon liranın aylık getirisi

Türk Ticaret Bankası Salkım Hesap (Günlük Vadeli)

 

  • Faiz Oranı: %44,50
  • Net Kazanç: 42.604,90 TL
  • Vade Sonu Toplam Bakiye: 1.542.604,90 TL
  • Detay: 90 gün geçerli Hoş Geldin faizi, 10 bin TL – 10 milyon TL bakiye aralığında uygulanıyor.

3
Mevduatta son rakamlar belli oldu: İşte banka banka 1 buçuk milyon liranın aylık getirisi

  • Turuncu Hesap (ING - Günlük Vadeli)

     

    • Faiz Oranı: %44,00
    • Net Kazanç: 43.632,20 TL
    • Vade Sonu Bakiye: 1.543.632,20 TL
    • Detay: ING Mobil'den yeni müşteri olanlara özel 90 gün geçerli kampanya faizi.

     

4
Mevduatta son rakamlar belli oldu: İşte banka banka 1 buçuk milyon liranın aylık getirisi

  • Renkli Hesap (Anadolu Bank Günlük Vadeli)

     

    • Faiz Oranı: %44,00
    • Net Kazanç: 43.632,20 TL
    • Vade Sonu Bakiye: 1.543.632,20 TL

     

5
Mevduatta son rakamlar belli oldu: İşte banka banka 1 buçuk milyon liranın aylık getirisi

  • Türkiye Finans Günlük Hesap (Katılım)

     

    • Kar Payı Oranı: %44,00
    • Net Kazanç: 43.309,73 TL
    • Vade Sonu Bakiye: 1.543.309,73 TL
    • Detay: "Ayın Hayata Katılanı" olan müşteriler için %15 stopaj avantajlı getiri oranı.

     

6
Mevduatta son rakamlar belli oldu: İşte banka banka 1 buçuk milyon liranın aylık getirisi

  • Kiraz Hesap (Fibabanka - Günlük Vadeli)

     

    • Faiz Oranı: %44,00
    • Net Kazanç: 42.824,20 TL
    • Vade Sonu Bakiye: 1.542.824,20 TL

     

7
Mevduatta son rakamlar belli oldu: İşte banka banka 1 buçuk milyon liranın aylık getirisi

  • Dinamik Kazandıran Hesap (Ziraat Bankası Günlük Vadeli)

     

    • Faiz Oranı: %44,00
    • Net Kazanç: 37.976,18 TL
    • Vade Sonu Bakiye: 1.537.976,18 TL

8
Mevduatta son rakamlar belli oldu: İşte banka banka 1 buçuk milyon liranın aylık getirisi

  • VOV Hesap (Aktif Bank - Günlük Vadeli)

     

    • Faiz Oranı: %43,00
    • Net Kazanç: 41.861,24 TL
    • Vade Sonu Bakiye: 1.541.861,24 TL

     

9
Mevduatta son rakamlar belli oldu: İşte banka banka 1 buçuk milyon liranın aylık getirisi

  • ON Plus (Burgan Bank - Günlük Vadeli)

     

    • Faiz Oranı: %42,50
    • Net Kazanç: 40.562,41 TL
    • Vade Sonu Bakiye: 1.540.562,41 TL
    • Detay: 5.000.000 TL'ye kadar geçerli Hoş Geldin oranı.

     

10
Mevduatta son rakamlar belli oldu: İşte banka banka 1 buçuk milyon liranın aylık getirisi

  • Oksijen Hesap (Odea Bank - Günlük Vadeli)

     

    • Faiz Oranı: %42,00
    • Net Kazanç: 40.078,15 TL
    • Vade Sonu Bakiye: 1.540.078,15 TL
    • Detay: Yeni müşterilerin ilk 10 günde açacağı hesaplar için geçerli.

     

11
Mevduatta son rakamlar belli oldu: İşte banka banka 1 buçuk milyon liranın aylık getirisi

  • QNB Kazandıran Günlük Hesap

     

    • Faiz Oranı: %42,00
    • Net Kazanç: 41.619,62 TL
    • Vade Sonu Bakiye: 1.541.619,62 TL

     

12
Mevduatta son rakamlar belli oldu: İşte banka banka 1 buçuk milyon liranın aylık getirisi

  • Marifetli Hesap (TEB - Günlük Vadeli)

     

    • Faiz Oranı: %42,00
    • Net Kazanç: 40.848,89 TL
    • Vade Sonu Bakiye: 1.540.848,89 TL
    • Detay: Marifetli Kart başvurusu ve aylık 30.000 TL üzeri harcamaya özel %1 ek faiz imkanı.

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Mevduatta son rakamlar belli oldu: İşte banka banka 1 buçuk milyon liranın aylık getirisi

  • Avantajlı Hesap (Hayat Finans Katılım)

     

    • Kar Payı Oranı: %40,91
    • Net Kazanç: 44.384,55 TL
    • Vade Sonu Bakiye: 1.544.384,55 TL

     

14
Mevduatta son rakamlar belli oldu: İşte banka banka 1 buçuk milyon liranın aylık getirisi

  • Denizbank Kaptan Hesap (Günlük Vadeli)

     

    • Faiz Oranı: %41,00
    • Net Kazanç: 40.614,39 TL
    • Vade Sonu Bakiye: 1.540.614,39 TL

     

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