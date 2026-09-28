Mevduatta son rakamlar belli oldu: İşte banka banka 1 buçuk milyon liranın aylık getirisi

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İstanbul
Merkez Bankası'nın 10 Eylül'deki faiz kararlarının ardından bankaların mevduat rakamları değişti.
1,5 milyon lirasını 32 günlük vadeli hesaba yatıran vatandaşlar için aylık net kazanç 44 bin TL eşiğine dayandı.
İşte banka banka, kampanya kampanya en güncel faiz oranları ve net getiri tablosu...
Türk Ticaret Bankası Salkım Hesap (Günlük Vadeli)
Turuncu Hesap (ING - Günlük Vadeli)
Renkli Hesap (Anadolu Bank Günlük Vadeli)
Türkiye Finans Günlük Hesap (Katılım)
Kiraz Hesap (Fibabanka - Günlük Vadeli)
Dinamik Kazandıran Hesap (Ziraat Bankası Günlük Vadeli)
VOV Hesap (Aktif Bank - Günlük Vadeli)
ON Plus (Burgan Bank - Günlük Vadeli)
Oksijen Hesap (Odea Bank - Günlük Vadeli)
QNB Kazandıran Günlük Hesap
Marifetli Hesap (TEB - Günlük Vadeli)
Avantajlı Hesap (Hayat Finans Katılım)
Denizbank Kaptan Hesap (Günlük Vadeli)