Mevduatta son rakamlar belli oldu: İşte banka banka 1 buçuk milyon liranın aylık getirisi

Merkez Bankası'nın 10 Eylül'deki faiz kararlarının ardından bankaların mevduat rakamları değişti.

1,5 milyon lirasını 32 günlük vadeli hesaba yatıran vatandaşlar için aylık net kazanç 44 bin TL eşiğine dayandı.

İşte banka banka, kampanya kampanya en güncel faiz oranları ve net getiri tablosu...