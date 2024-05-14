OpenAI ile tarihe karışacak meslekler! Yakın gelecek yapay zekanın elinde

14 May 2024 14:04 - Güncelleme : 14 May 2024 14:41

Teknoloji geliştikçe geleneksel bazı meslekler tarihe karışıyor. Öncelikle ChatGPT ile bazı meslekler tehlikeye girerken şimdi de OpenAI gelmesiyle kalan diğer meslekler tehlikeye girdi.

OPENAI İLE TARİHE KARIŞTIRACAK MESLEKLER!

OpenAI kullanımı yayıldıkça bazı mesleklerin ömrü kısalacak. Bunların başında ise çevirmenlik geliyor. Öte yandan dil okulları ve dil okullarındaki öğretmenler, masa başı farklı dillere ait yazı çevirenlerinde mesleği riske girdi. ChatGPT yapay zeka matematik, muhasebe, gazetecilik, asistan, yazar, mahkeme çalışanı, finansal analistleri riske koydu. OpenAI ise dil eğitimi ve becerisi üzerine olan meslekleri bitirecek.

OPENAI NEDİR?

2015 yılında Elon Muk ve Sam Altman tarafından kurulan OpenAI uygulaması Bing alt yapısına bağlandı. Yapay zeka ile sohbet ve sorulan soruya her dilde cevap verme özelliklerine sahip OpenAI çok ilgi görünce sürüm yenilendi. OpenAI daha sonra Mira Muratti atandı. Bu olaydan sonra OpenAI günlük kullanıma açıldı.