Şirketler yüzde 50-60'lara ulaşan TL kredi faizleri yerine, maliyeti yüzde 6-8 seviyelerinde olan dolar veya euro kredilerini tercih ediyor. Bu nedenle reel sektörün döviz borcu artıyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Reel sektörde döviz kredisi hareketliliği: Necmettin Batırel'den risk uyarısı Şirketler, yüksek TL kredi faizleri yerine düşük maliyetli döviz kredilerini tercih ederek reel sektörün döviz borcunu artırıyor ve bu durum, dolar kurunun enflasyondan yavaş yükselmesiyle TL'nin reel değer kazanmasına ve enflasyonun düşürülmesine katkıda bulunuyor. Reel sektörün Temmuz ayındaki net döviz pozisyon açığı, TL kredi faizlerinin %50-60 bandında olması ve döviz kredilerinin %6-8 seviyelerinde seyretmesi nedeniyle 210,8 milyar dolara çıkarak tarihi zirveye ulaştı. İhracatçı veya döviz kazandırıcı faaliyeti olan büyük şirketler için, gelirlerini dövizle elde ettikleri için dövizle borçlanmak kur riskini minimize eden makul bir yöntem olarak görülüyor. Merkez Bankası'nın enflasyonu düşürmek amacıyla yüksek faiz tutması, Türk lirasını yatırımcılar için cazip hale getiriyor ve carry trade mekanizması ile piyasadaki döviz arzını artırarak kurların yukarı hareketini engelliyor. Mevduat faizlerinin yüksekliği, yerli yatırımcıları dövizden uzaklaştırıp TL mevduata yönlendirerek dolarizasyon eğilimini kırmış ve kur baskısı oluşturmuştur. Döviz kurlarının enflasyon oranının gerisinde kalması, TL'nin reel olarak değer kazanmasına ve dezenflasyon sürecine katkı sağlıyor.

Dolar kurunun enflasyondan daha yavaş yükselmesi TL'nin reel olarak değer kazanmasına ve enflasyonun düşürülmesine katkı sağlıyor. Ekonomist Necmettin Batırel, Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş'a reel sektörde döviz kredisi artışının sebep ve sonuçlarını analiz etti.

Reel sektörün Temmuz ayında net döviz pozisyon açığının 210,8 milyar dolara çıkmasının temel nedeni nedir?

Ekonomist Necmettin Batırel: Reel sektörün Temmuz ayında net döviz pozisyon açığının 210.8 milyar dolarla tarihi zirveye çıkmasına, kurlardaki artışın enflasyonun gerisinde kalacak olması ile TL kredi faizlerinin çok yüksek olması. şirketlerin döviz borçlanmasını artırmasının en temel ve tetikleyici nedeni yüksek enflasyon nedeniyle TL cinsi kredi maliyetleri %50-60 bandını (bazen daha fazlasını) bulurken, Dolar veya Euro bazlı kredilerin maliyetleri %6 ila %8 seviyelerinde Rasyonel hareket eden şirketler de finansman yükünü hafifletmek için döviz borçlanıyor. Özetle TL ticari kredileri ile yabancı para kredileri arasındaki devasa faiz farkı, finansman maliyetlerini doğrudan etkiliyor.

Konu Detay Analiz / Değerlendirme (Necmettin Batırel) Temmuz Ayı Net Döviz Açığı 210,8 Milyar Dolar Tarihi zirveye ulaşıldı. Temel Nedenler Kur-Enflasyon Dengesi ve Kredi Faizleri Döviz kurlarındaki artışın enflasyonun gerisinde kalması ve TL kredi faizlerinin aşırı yüksek olması. Kredi Faiz Oranları Kıyaslaması TL vs. Döviz Kredisi Maliyeti TL cinsi krediler: %50 - %60+ bandı

Dolar/Euro cinsi krediler: %6 - %8 seviyesi Şirketlerin Davranışı Finansman Stratejisi Şirketler finansman yükünü hafifletmek için rasyonel olarak döviz cinsi borçlanmaya yöneliyor. Özet Sonuç Maliyet Farkı TL ve yabancı para kredileri arasındaki faiz makası finansman maliyetlerini doğrudan etkileyerek döviz açığını artırıyor.

Dövizle borçlanmak şirketler açısından ne zaman daha makul bir yöntem oluyor?

Ekonomist Necmettin Batırel: Şirketler, yüksek faiz yükü altında ezilmek yerine çok daha düşük oranlarla döviz kredisi kullanmayı tercih ediyor. İhracatçı veya döviz kazandırıcı faaliyeti olan büyük şirketler için dövizle borçlanmak zaten makul bir yöntem. Borçlarını yine döviz cinsinden elde ettikleri gelirlerle ödedikleri için kur riski minimumda kalır.

Merkez Bankası'nın enflasyonu düşürmek amacıyla faiz oranlarını yüksek seviyelerde tutması, Türk lirasını yatırımcılar için cazip hale getiriyor. Yabancılar, düşük faizli para birimlerinden (örneğin Dolar veya Yen) borçlanıp bu parayı yüksek faiz veren Türk lirasına çevirerek Türkiye piyasasına giriyor.. Carry trade olarak adlandırılan bu mekanizma ve artan yabancı sermaye piyasadaki döviz arzını artırarak kurların yukarı doğru hareket etmesini engelliyor.

Kurların enflasyonun gerisinde kalması ekonomiyi nasıl etkiliyor?

Ekonomist Necmettin Batırel: Mevduat faizlerinin yüksek olması, yerli yatırımcıların (halk ve şirketler) dövizden uzaklaşarak Türk lirası mevduatlara yönelmesini sağlıyor.. Kur Korumalı Mevduat hesaplarından çıkan fonların önemli bir kısmının TL mevduata geçmesi, iç piyasadaki dolarizasyon (dövize yönelme) eğilimini kırmış ve talebi büyük ölçüde azaltmıştır. Talep azalınca kur baskılanıyor.

Ancak burada bir parantez açmak gerekiyor. Döviz kurlarının enflasyon oranının gerisinde kalması, Türk Lirası'nın reel olarak değer kazanmasına yol açar. Bu durum, dezenflasyon (enflasyonu düşürme) sürecine katkı sağlıyor.