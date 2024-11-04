Seçim ve faiz kararı haftası: ABD piyasalarında gergin bekleyiş

04 Kasım 2024 08:58 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 08:59

ABD başkanlık seçimleri ve faiz kararı öncesinde piyasalar yeni haftaya hareketli başladı. Seçimlerin piyasalarda oluşturacağı etki dikkat çekerken gergin bekleyiş sürüyor. ABD piyasalarını yorumlayan ekonomistler, FED faiz kararından beklentisini de açıkladı.

ABD’de yaklaşan başkanlık seçimleri ve faiz kararı öncesinde piyasalarda hareketli bir hafta yaşanıyor. Amerikan halkı 5 Kasım Salı günü sandık başına giderken, seçimlerin piyasalarda oluşturacağı belirsizlik dikkat çekiyor. Geçtiğimiz hafta S&P 500 yüzde 1.37, Nasdaq yüzde 1.5 değer kaybederken, Dow Jones hafif düşüşle haftayı kapattı.

FED FAİZ KARARI AÇIKLANACAK

ABD Merkez Bankası (FED), 7 Kasım Perşembe günü faiz kararını açıklayacak. Ekonomistler, FED’in bu toplantıda faiz oranını çeyrek puan düşüreceği beklentisi içinde. Ancak FED’in bundan sonraki toplantılarında faiz indirimine devam edip etmeyeceği henüz net değil. Enflasyonun hala FED’in hedefi olan yüzde 2 seviyesine inmemiş olması, piyasalarda faiz indirimlerinin yavaşlayabileceği beklentisini oluşturdu. Morgan Stanley’nin baş ekonomisti Seth Carpenter, ''Büyüme güçlü olduğu sürece FED yavaş adımlar atmaya devam edebilir. FED Başkanı Powell’ın gelecekteki adımlar hakkında kesin bir mesaj vermesini beklemiyoruz'' yorumunda bulundu.

ŞİRKET BİLANÇOLARINDA GÜÇLÜ SONUÇLAR

Bu hafta ayrıca büyük teknoloji firmalarının bilançoları da açıklanacak. Palantir, Qualcomm, Super Micro Computer gibi devler, üçüncü çeyrek sonuçlarını açıklamaya hazırlanıyor. Şu ana kadar S&P 500 şirketlerinin yüzde 70’i çeyreklik sonuçlarını paylaşmış durumda ve elde edilen veriler, şirketlerin yıllık bazda yüzde 5.1 büyüme kaydettiğini gösteriyor. Analistler, bu büyümenin şirketlerin toparlanma dönemine girdiğine işaret ettiğini belirtiyor.

Baird yatırım stratejisti Ross Mayfield, ''Kar marjları genişliyor ve şirketler beklentilerin üstünde performans sergiliyor. Şu anki veriler, piyasalarda olumlu bir hava oluşturuyor'' dedi. Ekim başından bu yana dördüncü çeyrek için kar beklentilerinde sadece yüzde 1.8’lik bir düşüş yaşandığı, bu oranın son 10 yılın ortalamasına paralel olduğu belirtiliyor.

BELİRSİZLİK ENDİŞEYE NEDEN OLUYOR

Piyasa stratejistleri, seçim sonucunun ne olacağının belirsizliğini koruduğunu ve bunun piyasalar için büyük bir risk oluşturduğunu düşünüyor. Franklin Templeton baş stratejisti Stephen Dover, "Hangi aday kazanırsa kazansın, sonuçların netleşmesi piyasalar için olumlu olacak" dedi.

Analistler ise sonuçların uzaması ya da itirazların ortaya çıkması durumunda piyasalarda daha büyük dalgalanmalar yaşanabileceği konusunda uyarıyor. ABD’de bu hafta ayrıca fabrika siparişleri, dayanıklı mal siparişleri ve Michigan Tüketici Güveni gibi önemli ekonomik veriler de açıklanacak.