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Sıfır faizli kredide rekor hangi bankada? İşte kalem kalem dev kampanya listesi

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 17:12
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 17:19
1
sıfır faizli banka kredileri

Bankalar, müşteri portföylerini genişletmek amacıyla sıfır faizli (faizsiz) finansman yarışında limitleri yükseltti. Yeni müşteri olanlara özel sunulan kampanyalarda sıfır faizli toplam nakit imkânı 100.000 TL sınırına ulaştı. 

İşte banka banka faizsiz kredi, taksitli nakit avans ve ek hesap paketlerinin detayları...

2
Sıfır faizli kredide rekor hangi bankada? İşte kalem kalem dev kampanya listesi

  • Akbank / Garanti BBVA / Enpara (100.000 TL Faizsiz Paketler)

     

    • Toplam Limit: 100.000 TL
    • İçerik: 3 ay vadeli 50.000 TL faizsiz kredi / ek hesap + 3 ay vadeli 50.000 TL taksitli nakit avans.
    • Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)

 

 

3
Sıfır faizli kredide rekor hangi bankada? İşte kalem kalem dev kampanya listesi

Yapı Kredi / İş Bankası (75.000 TL - 100.000 TL Paketler)

  •  

    • Toplam Limit: 75.000 TL - 100.000 TL
    • İçerik: 3 ay vadeli 75.000 TL'ye varan taksitli artı para + 25.000 TL taksitli avans.
    • Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)

     

4
Sıfır faizli kredide rekor hangi bankada? İşte kalem kalem dev kampanya listesi

  • DenizBank (100.000 TL Hibrit Paket)

     

    • Toplam Limit: 100.000 TL
    • İçerik: 4 ay vadeli 65.000 TL kredi + 3 ay vadeli 25.000 TL TNA + 10.000 TL Kurtaran Hesap.
    • Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)

     

5
Sıfır faizli kredide rekor hangi bankada? İşte kalem kalem dev kampanya listesi

  • QNB Finansbank (55.000 TL Faizsiz Paket)

     

    • Toplam Limit: 55.000 TL
    • İçerik: 3 ay vadeli 25.000 TL Taksitli Nakit Avans + 1 ay vadeli 30.000 TL Ek Hesap.
    • Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)

6
Sıfır faizli kredide rekor hangi bankada? İşte kalem kalem dev kampanya listesi

  • TEB - Yeni Müşterilere Özel İhtiyaç Kredisi

     

    • Faiz Oranı: %2,84
    • Aylık Taksit: 10.465,67 TL
    • Toplam Geri Ödeme: 126.163,04 TL

 

  • ON Bank - Dijital İhtiyaç Kredisi

     

    • Faiz Oranı: %2,99
    • Aylık Taksit: 10.585,47 TL
    • Toplam Geri Ödeme: 127.525,64 TL

     

7
Sıfır faizli kredide rekor hangi bankada? İşte kalem kalem dev kampanya listesi

  • GetirFinans / Fibabanka - Mobil Müşteriye Özel Kredi

     

    • Faiz Oranı: %3,19
    • Aylık Taksit: 10.746,30 TL
    • Toplam Geri Ödeme: 129.530,60 TL

 

  • Garanti BBVA - Yeni Müşterilere Özel Kredi

     

    • Faiz Oranı: %3,34
    • Aylık Taksit: 10.867,72 TL
    • Toplam Geri Ödeme: 130.912,64 TL

     

8
Sıfır faizli kredide rekor hangi bankada? İşte kalem kalem dev kampanya listesi

  • Akbank - Avantajlı Dijital İhtiyaç Kredisi

     

    • Faiz Oranı: %3,39
    • Aylık Taksit: 10.908,35 TL
    • Toplam Geri Ödeme: 131.475,20 TL

 

 

9
Sıfır faizli kredide rekor hangi bankada? İşte kalem kalem dev kampanya listesi

  • Enpara - Enpara İhtiyaç Kredisi

     

    • Faiz Oranı: %3,54
    • Aylık Taksit: 11.030,70 TL
    • Toplam Geri Ödeme: 132.368,40 TL

 

  • VakıfBank - Kamu Personeline Özel Kredi

     

    • Faiz Oranı: %3,64
    • Aylık Taksit: 11.112,65 TL
    • Toplam Geri Ödeme: 133.851,80 TL

 

 

10
Sıfır faizli kredide rekor hangi bankada? İşte kalem kalem dev kampanya listesi

  • Kuveyt Türk - İhtiyaç Finansmanı

     

    • Kâr Payı Oranı: %3,77
    • Aylık Taksit: 11.219,63 TL
    • Toplam Geri Ödeme: 134.635,56 TL

 

  • İş Bankası - İhtiyaç Kredisi

     

    • Faiz Oranı: %3,79
    • Aylık Taksit: 11.236,14 TL
    • Toplam Geri Ödeme: 135.333,68 TL

 

11
Sıfır faizli kredide rekor hangi bankada? İşte kalem kalem dev kampanya listesi

  • Türkiye Finans - İhtiyaç Finansmanı

     

    • Kâr Payı Oranı: %3,82
    • Aylık Taksit: 11.260,92 TL
    • Toplam Geri Ödeme: 135.706,04 TL

 

  • Yapı Kredi - 3 Ay Ertelemeli Kredi

     

    • Faiz Oranı: %3,84
    • Aylık Taksit: 11.277,45 TL
    • Toplam Geri Ödeme: 135.904,40 TL

 

12
Sıfır faizli kredide rekor hangi bankada? İşte kalem kalem dev kampanya listesi

 

  • Albaraka Türk - Dijital Müşteri Finansman Kart

     

    • Kâr Payı Oranı: %3,90
    • Aylık Taksit: 11.327,13 TL
    • Toplam Geri Ödeme: 136.500,56 TL

 

  • DenizBank - İhtiyaç Kredisi

     

    • Faiz Oranı: %4,02
    • Aylık Taksit: 11.426,81 TL
    • Toplam Geri Ödeme: 137.696,72 TL

 

13
Sıfır faizli kredide rekor hangi bankada? İşte kalem kalem dev kampanya listesi

  • Ziraat Bankası - İhtiyaç Kredisi

     

    • Faiz Oranı: %4,03
    • Aylık Taksit: 11.435,13 TL
    • Toplam Geri Ödeme: 137.796,56 TL
       

  • Halkbank - Sigortalı İhtiyaç Kredisi

     

    • Faiz Oranı: %4,19
    • Aylık Taksit: 11.568,75 TL
    • Toplam Geri Ödeme: 139.400,00 TL
       

  • QNB Finansbank - İhtiyaç Kredisi

     

    • Faiz Oranı: %4,39
    • Aylık Taksit: 11.736,85 TL
    • Toplam Geri Ödeme: 141.417,20 TL

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