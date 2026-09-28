Sıfır faizli kredide rekor hangi bankada? İşte kalem kalem dev kampanya listesi

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İstanbul
Bankalar, müşteri portföylerini genişletmek amacıyla sıfır faizli (faizsiz) finansman yarışında limitleri yükseltti. Yeni müşteri olanlara özel sunulan kampanyalarda sıfır faizli toplam nakit imkânı 100.000 TL sınırına ulaştı.
İşte banka banka faizsiz kredi, taksitli nakit avans ve ek hesap paketlerinin detayları...
Akbank / Garanti BBVA / Enpara (100.000 TL Faizsiz Paketler)
Yapı Kredi / İş Bankası (75.000 TL - 100.000 TL Paketler)
DenizBank (100.000 TL Hibrit Paket)
QNB Finansbank (55.000 TL Faizsiz Paket)
TEB - Yeni Müşterilere Özel İhtiyaç Kredisi
ON Bank - Dijital İhtiyaç Kredisi
GetirFinans / Fibabanka - Mobil Müşteriye Özel Kredi
Garanti BBVA - Yeni Müşterilere Özel Kredi
Akbank - Avantajlı Dijital İhtiyaç Kredisi
Enpara - Enpara İhtiyaç Kredisi
VakıfBank - Kamu Personeline Özel Kredi
Kuveyt Türk - İhtiyaç Finansmanı
İş Bankası - İhtiyaç Kredisi
Türkiye Finans - İhtiyaç Finansmanı
Yapı Kredi - 3 Ay Ertelemeli Kredi
Albaraka Türk - Dijital Müşteri Finansman Kart
DenizBank - İhtiyaç Kredisi
Ziraat Bankası - İhtiyaç Kredisi
Halkbank - Sigortalı İhtiyaç Kredisi
QNB Finansbank - İhtiyaç Kredisi