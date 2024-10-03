Sinpaş GYO gayrimenkul sektöründe büyük ses getirecek yeni nesil gayrimenkul edinim modeli “Paylı Gayrimenkul’ü duyurdu

03 Ekim 2024 13:22 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 13:23

Sinpaş GYO, yarım asırlık köklü hikayesini devrim niteliğinde yeni bir model ile taçlandırarak yeni nesil gayrimenkul edinim modeli “Paylı Gayrimenkul”ü duyurdu.

Gayrimenkul yatırımını daha erişilebilir hale getirerek yatırımcılara farklı fırsatlar sunan yeni model, sektörde bir ilk olma özelliği taşıyor. Bankasız ve faizsiz ev sahibi olma fırsatının yanı sıra, 3 ay içinde kira geliri kazanma ve 6. yılın sonunda evlerin satış bedeli üzerinden kazanılacak değer artışından da pay alma fırsatı sunan Sinpaş GYO, farklı şehirlerdeki hemen teslim ev seçenekleriyle yatırımcılarına çeşitlendirilmiş bir portföy oluşturma imkanı sağlıyor.

Sinpaş GYO, paylı konut satış modeli “Paylı Gayrimenkul” ile gayrimenkul sektörüne devrim niteliğinde bir adım atıyor. Konut alımının zorlaştığı şu günlerde, “Paylı Gayrimenkul” ile gayrimenkul sektörünü hareketlendirmeye hazırlanan Sinpaş GYO, kredisiz ve faizsiz konut sahibi olma fırsatı sunuyor. Gayrimenkul sektöründe ve Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan bu yenilikçi model, gayrimenkul edinimini daha kolay hale getirirken, aynı zamanda esnek ve erişilebilir yatırım fırsatları sunmayı da hedefliyor.

“Amacımız, tüm yatırımcılara farklı yatırım alternatifleri sunmak”

Sinpaş Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Çelik, gayrimenkul sektöründe ses getirecek yeni sistem sayesinde, hem düşük bütçeleriyle “Nasıl gayrimenkul yatırımı yapabilirim” diyen küçük yatırımcılara hem de mevcut yatırımlarını çeşitlendirmek isteyenlere farklı seçenekler sunduklarını belirtiyor. Çelik, “Yaparsa Sinpaş Yapar” diyerek hayata geçirdikleri bu modelle, ev sahibi olma hayallerini gerçeğe dönüştürmeyi ve karlı yatırım yapmayı hedefleyenlere bir fırsat sunmayı amaçladıklarını vurgulayarak şunları söylüyor: “Küçük-büyük tüm yatırımcılar için sunduğumuz bu model, esnek ve erişilebilir konut yatırımı fırsatını daha ileri bir noktaya taşıyor. Paylı Gayrimenkul sistemi, hemen teslim projelerde uygulanmaya başlayacak. Böylece yatırımcılar, bütçelerine uygun alternatiflerle ve diledikleri oranda paylarla, hızlı bir şekilde gayrimenkul sahibi olabilecekler. Ayrıca, bu modelin getirdiği esneklik sayesinde, bir konutun tamamını alabilecek güce sahip olan yatırımcılar, tek bir yerden ev almak yerine dilerlerse farklı projelere yatırım yaparak çeşitlendirilmiş bir portföy oluşturabilecekler.”

Gayrimenkulün, her dönemde en çok kazandıran yatırım aracı olduğunun altını çizen Çelik, “Oransal olarak da baktığımızda da son 5 yılda bütün Sinpaş konutlarının % 1412 oranında ortalama değer artışı gösterirken güçlü yatırım enstrümanı olarak bilinen dolar %496, mevduat ise %236 kazanç sağlamışlardır. Dolayısıyla yıllar da geçse gayrimenkul her zaman en güvenli yatırım araçlarının başında geliyor" açıklamasında bulundu.

"10 milyon TL’nin altındaki gayrimenkuller, 10 paya bölünecek"

Payların sözleşme ile alınıp devredilebileceğinin atını çizen Çelik, sistem detayları hakkında şunları söylüyor: “Yatırımcılar, yeni nesil modelimiz ile bankasız ve faizsiz ev sahibi olma şansı yakalayacaklar. Satış fiyatı 10 milyon TL’nin altında olan gayrimenkulleri 10 paya bölerek satışa sunacağız. Peşin satış fiyatı 10 milyon TL ve üstünde olan gayrimenkuller ise 20 eşit paya kadar bölünebilecek. Bu yapı, yatırımcılar için daha erişilebilir ve esnek bir yatırım imkanı sağlayacak. Yatırımcı, payını elinde tuttuğu sürece konutun kira gelirinden payı oranında yararlanacak. Payı aldıktan üç ay sonra kira getirisi elde etmeye başlayacak.”

Pay toplayarak ev sahibi olma fırsatı

Paylı Gayrimenkul sayesinde, yatırımcılara çeşitlendirilmiş bir portföy sunduklarını belirten Çelik, “Yatırımcılar, İstanbul, Ankara, Bursa ve Denizli’de Paylı Gayrimenkul portföyünde bulunan hemen teslim evlerden istedikleri adette pay alma imkanına sahip olacak. Ayrıca, dilerseler de yine kurulacak online pazar yeri üzerinden, 1 yıl sonra paylarını diğer yatırımcılara satabilecek veya ellerindeki payları, Sinpaş’ın belirleyeceği projelerinden yeni ev alımında peşinat olarak kullanabilecekler. Gururla söyleyebilirim ki, olmaz denen her şey, Sinpaş ile gerçek oluyor” açıklamasında bulundu.

3 ay içinde kira geliri kazanma garantisi

Sinpaş Paylı Gayrimenkul, yatırımcılarına 3 ay içinde kira geliri kazanma garantisi de sunuyor. Kiracı bulma, kiracı uygunluk kontrolü, sözleşme yönetimi ve tahsilat gibi süreçler, Sinpaş Paylı Gayrimenkule hizmet veren kiralama alanında uzman emlak gayrimenkul şirketleri tarafından profesyonel bir şekilde yürütülecek.

Pay sahipleri, profesyonel bir şekilde sunulan kiralama hizmetinin yanı sıra, ilk alımlarının üzerinden 1 yıl geçtikten sonra, paylarını diledikleri platformda satışa sunabilecekleri gibi Sinpaş Paylı Gayrimenkul’ün online satış ağı üzerinden de satış yapma imkanına sahip olacaklar. 6 yıl sonunda ise, yine Paylı Gayrimenkul’ün profesyonel ekipleri tarafından satılması planlanan bu evlerdeki her bir pay sahibi, kira gelirinde olduğu gibi satış gelirinden de satış bedeli ve hissesi oranında pay alacak. Bu süreç, yatırımcılar için düzenli bir gelir akışı sağlarken evin değer artışından da kazanç sağlamalarını mümkün kılacak.