Son dakika! Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi? Bakan Bayraktar'dan açıklama

07 Ekim 2024 17:15 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 17:29

Son dakika haberi: Milyonları sevindiren açıklama Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar'dan geldi. Bakan Bayraktar "Bu yıl sonuna kadar elektrik ve doğalgaza (zam) fiyat artışı öngörmüyoruz" dedi.

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Son dakika haberine göre, Enerji​ ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar, "Doğalgaza ve elektriğe zam gelecek mi?" sorusunu cevapladı.

DOĞALGAZA ZAM GELECEK Mİ?

Kış aylarının yaklaşmasıyla doğalgaz kullanımında da artışlar gözlenecek. Bakan Bayraktar milyonlarca haneyi sevindiren açıklamayı yaparak herhangi bir zam gelmeyeceğini açıkladı.

ELEKTRİĞE ZAM GELECEK Mİ?

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar doğalgaz ve elektrik zamları için yaptığı açıklamada "Bu yıl sonuna kadar elektrik ve doğalgaza (zam) fiyat artışı öngörmüyoruz" dedi.

ELEKTRİK VE DOĞALGAZ DESTEĞİ DEVAM EDECEK Mİ?

Bakan Bayraktar "Elektrik ve doğalgaz destekleri 2025 yılında yeniden belirleyeceğiz. Elektrik ve doğalgazda Türkiye ortalamasının iki katı tüketimi olanlara bu işin bedelini ödeyin diyeceğiz" ifadelerini kullandı.