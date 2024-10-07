Tgrt Haber
Haberler>Ekonomi>Son dakika! Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi? Bakan Bayraktar'dan açıklama

Son dakika! Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi? Bakan Bayraktar'dan açıklama

Editör: Sevde Nur Demir / Kaynak: tgrthaber.com
07 Ekim 2024 17:15 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 17:29
Son dakika! Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi? Bakan Bayraktar&#039;dan açıklama

Son dakika haberi: Milyonları sevindiren açıklama Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar'dan geldi. Bakan Bayraktar "Bu yıl sonuna kadar elektrik ve doğalgaza (zam) fiyat artışı öngörmüyoruz" dedi.

Son dakika haberine göre, Enerji​ ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar, "Doğalgaza ve elektriğe zam gelecek mi?" sorusunu cevapladı.

DOĞALGAZA ZAM GELECEK Mİ?

Kış aylarının yaklaşmasıyla doğalgaz kullanımında da artışlar gözlenecek. Bakan Bayraktar milyonlarca haneyi sevindiren açıklamayı yaparak herhangi bir zam gelmeyeceğini açıkladı.

Son dakika! Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi? Bakan Bayraktar'dan açıklama - 1. Resim

ELEKTRİĞE ZAM GELECEK Mİ?

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar doğalgaz ve elektrik zamları için yaptığı açıklamada "Bu yıl sonuna kadar elektrik ve doğalgaza (zam) fiyat artışı öngörmüyoruz" dedi.

ELEKTRİK VE DOĞALGAZ DESTEĞİ DEVAM EDECEK Mİ?

Bakan Bayraktar "Elektrik ve doğalgaz destekleri 2025 yılında yeniden belirleyeceğiz. Elektrik ve doğalgazda Türkiye ortalamasının iki katı tüketimi olanlara bu işin bedelini ödeyin diyeceğiz" ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
enerji

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...