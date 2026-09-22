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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 14:36
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 14:42

SPK duyurdu: Hisse geri alımlarında üst sınır kaldırıldı

SPK'dan yapılan çevrimiçi açıklamada "Hisse pay geri alımlarında toplam bedele ilişkin üst sınır uygulaması kaldırıldı" denildi

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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SPK duyurdu: Hisse geri alımlarında üst sınır kaldırıldı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 14:36
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 14:42

(), borsada işlem gören şirketlerin kendi hisselerini geri almalarına yönelik kritik bir ilke kararına imza attı. İkinci bir duyuruya kadar geçerli olmak üzere pay geri alımlarındaki toplam bedel üst sınırı kaldırıldı.

HABERİN ÖZETİ

SPK duyurdu: Hisse geri alımlarında üst sınır kaldırıldı

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), şirketlerin kendi hisselerini geri almalarında üst sınırı ikinci bir duyuruya kadar kaldırdı.
SPK'nın 22 Eylül 2026 tarihli ve 2026/63 sayılı haftalık bülteninde bu ilke kararı duyuruldu.
II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 9'uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan geri alınan payların toplam bedeline getirilen üst sınır kaldırıldı.
Bu kararın piyasa dostu bir adım olarak değerlendirildiği belirtildi.
Şirketler, herhangi bir yasal tavan sınırına takılmadan bilançolarından diledikleri tutarda kaynağı hisse geri alımı için kullanabilecek.
Bu durumun hisse fiyatlarındaki düşüşleri sınırlaması ve yatırımcı güvenini artırması bekleniyor.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 22 Eylül 2026 tarihli ve 2026/63 sayılı haftalık bülteninde ’u ve halka açık şirketleri yakından ilgilendiren önemli bir ilke kararını duyurdu.

GERİ ALIMDA ÜST SINIR UYGULAMASI KALDIRILDI

SPK Karar Organı’nın kararına göre; şirketlerin gerçekleştireceği pay geri alımlarında, II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği’nin 9’uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan ve geri alınan payların toplam bedeline getirilen üst sınır ikinci bir duyuruya kadar uygulanmayacak.

SPK duyurdu: Hisse geri alımlarında üst sınır kaldırıldı

PİYASALAR İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Uzmanlar, SPK’nın bu hamlesini şirketlerin hisse fiyatlarına ve Borsa İstanbul genelindeki likiditeye doğrudan destek sağlayan piyasa dostu bir adım olarak değerlendiriyor.

Karar sayesinde; hisse değeri piyasadaki dalgalanmalar nedeniyle düşen veya şirket potansiyelinin altında kalan halka açık şirketler, herhangi bir yasal tavan sınırına takılmadan bilançolarından diledikleri tutarda kaynağı hisse geri alımı için kullanabilecek. Bu durumun, hisse fiyatlarındaki düşüşleri sınırlaması ve yatırımcı güvenini artırması bekleniyor.

 

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ETİKETLER
#sermaye piyasası kurulu
#Spk
#Borsa İstanbul
#Geri Alınan Paylar Tebliği
#Pay Geri Alımları
#Ekonomi
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