SPK duyurdu: Hisse geri alımlarında üst sınır kaldırıldı

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İstanbul
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), borsada işlem gören şirketlerin kendi hisselerini geri almalarına yönelik kritik bir ilke kararına imza attı. İkinci bir duyuruya kadar geçerli olmak üzere pay geri alımlarındaki toplam bedel üst sınırı kaldırıldı.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 22 Eylül 2026 tarihli ve 2026/63 sayılı haftalık bülteninde Borsa İstanbul’u ve halka açık şirketleri yakından ilgilendiren önemli bir ilke kararını duyurdu.
SPK Karar Organı’nın kararına göre; şirketlerin gerçekleştireceği pay geri alımlarında, II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği’nin 9’uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan ve geri alınan payların toplam bedeline getirilen üst sınır ikinci bir duyuruya kadar uygulanmayacak.
Uzmanlar, SPK’nın bu hamlesini şirketlerin hisse fiyatlarına ve Borsa İstanbul genelindeki likiditeye doğrudan destek sağlayan piyasa dostu bir adım olarak değerlendiriyor.
Karar sayesinde; hisse değeri piyasadaki dalgalanmalar nedeniyle düşen veya şirket potansiyelinin altında kalan halka açık şirketler, herhangi bir yasal tavan sınırına takılmadan bilançolarından diledikleri tutarda kaynağı hisse geri alımı için kullanabilecek. Bu durumun, hisse fiyatlarındaki düşüşleri sınırlaması ve yatırımcı güvenini artırması bekleniyor.