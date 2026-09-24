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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Beyza Çolak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 14:30
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 14:30

TOKİ kiralık sosyal konut kura çekimi ne zaman? İstanbul TOKİ kiralık sosyal konut kurası sorgulama ekranı...

TOKİ İstanbul Kiralık Sosyal Konut Prosjesi'nin kurasının ne zaman çekileceği merak ediliyor. Aylık 10 bin liradan başlayan kira bedeli ile dar gelirli vatandaşların uygun fiyatla konutlara erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen projenin başvuruları 25 Eylül'e kadar devam edecek. Başvuruda bulunan vatandaşlar, kura çekiminin ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki TOKİ kiralık sosyal konut kura çekimi ne zaman? İstanbul TOKİ kiralık sosyal konut kurası hak sahipleri listesi sorgulama ekranına nasıl ulaşılır? İşte İstanbul TOKİ kiralık sosyal konut projesi ile ilgili merak edilenler...

Avatar
Editor
 Beyza Çolak
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TOKİ kiralık sosyal konut kura çekimi ne zaman? İstanbul TOKİ kiralık sosyal konut kurası sorgulama ekranı...
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 14:30
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 14:30

’nin ’da hayata geçireceği kiralık projesi başvuruları devam ediyor. 25 Eylül'de sona erecek başvuruların ardından kura çekimi gerçekleştirilerek hak kazanan adaylar belli olacak. Proje İstanbul’da yüksek seyreden konut kiralarını dengelemek ve dar gelirli vatandaşların uygun fiyatlı konutlara erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçiriliyor. Cumhurbaşkanı 'ın 7 Eylül'de duyurduğu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı 'un 10 Eylül'de detaylarını açıkladığı İstanbul'da Kiralık Sosyal Konut Projede İstanbul’un farklı ilçelerinde yer alacak konutlar, piyasa rayiçlerinin altında kira bedelleriyle hak sahiplerine sunulacak. Peki TOKİ İstanbul sosyal konut kura çekimi ne zaman? İstanbul TOKİ kiralık sosyal konut kurası hak sahipleri listesi sorgulama ekranına nasıl ulaşılır? İşte İstanbul TOKİ kiralık sosyal konut projesi ile ilgili merak edilenler...
 

TOKİ kiralık sosyal konut kura çekimi ne zaman? İstanbul TOKİ kiralık sosyal konut kurası sorgulama ekranı...

TOKİ KİRALIK SOSYAL KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN? 

İstanbul’da yapımı tamamlanan ilk 1.071 kiralık sosyal konut için başvurular 14 Eylül 2026 tarihinde başlayacak. Başvurular 25 Eylül 2026 tarihine kadar devam edecek. Başvuru için herhangi bir ücret alınmayacak. Vatandaşlar başvurularını e-Devlet üzerinden TOKİ hizmetleri arasında bulunan “Konut / İşyeri Başvuru” ekranından yapabilecek. 

TOKİ KİRALIK KONUTLAR KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

TOKİ'nin kiralık sosyal konutların kura çekilişi Ekim ayında yapılacak. İstanbul ili genelinde 4 grupta e-Devlet üzerinden kura ile tahsis edilecek. İlk etaptaki 1071 konutun teslimi ise ekimde yapılacak. Başvuruda bulunan vatandaşlar, başvurularının kabul edilip edilmediğini e-Devlet üzerinden TOKİ hizmetleri arasında yer alan "Konut / İşyeri Başvuru" menüsünden takip edebilecek.
 

TOKİ kiralık sosyal konut kura çekimi ne zaman? İstanbul TOKİ kiralık sosyal konut kurası sorgulama ekranı...

TOKİ İSTANBUL KİRALIK KONUTLAR HANGİ İLÇELERDE OLACAK? 

İstanbul’daki kiralık sosyal konut projesinin farklı bölgelerde uygulanması planlanıyor. Proje kapsamında konutların yer alacağı ilçeler 4 grup halinde sıralandı.

1. Grup: Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar
2. Grup: Maltepe, Tuzla, Kartal
3. Grup: Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu, Güngören
4. Grup: Arnavutköy

TOKİ kiralık sosyal konut kura çekimi ne zaman? İstanbul TOKİ kiralık sosyal konut kurası sorgulama ekranı...

TOKİ İSTANBUL KİRA FİYATLARI 2026 

TOKİ İstanbul kiralık sosyal konut projesinde dairelerin büyüklüğüne göre kira bedelleri de açıklandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un verdiği bilgilere göre kiralar piyasa rayiçlerinin oldukça altında tutulacak.

Açıklanan kira bedelleri şöyle:

1+1 TOKİ kira fiyatı: 10 bin TL
2+1 TOKİ kira fiyatı: 12 bin TL
3+1 TOKİ kira fiyatı: 15 bin TL
4+1 TOKİ kira fiyatı: 18 bin TL

Kira bedellerinin bölgedeki piyasa fiyatlarının yarısından da düşük olacak şekilde belirleneceği belirtildi. Bakan Kurum, örnek olarak piyasa kirası 30 bin TL olan bir bölgede sosyal konut kirasının 15 bin TL’nin altında tutulabileceğini ifade etti.

 

TOKİ kiralık sosyal konut kura çekimi ne zaman? İstanbul TOKİ kiralık sosyal konut kurası sorgulama ekranı...

 

TOKİ SOSYAL KİRALIK KONUT BAŞVURU SORGULAMA EKRANI 

Başvuruda bulunan vatandaşlar, başvurularının kabul edilip edilmediğini e-Devlet üzerinden TOKİ hizmetleri arasında yer alan "Konut / İşyeri Başvuru" menüsünden takip edebilecek. 

TOKİ SOSYAL KİRALIK KONUT BAŞVURU SORGULAMA EKRANI 

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#İstanbul
#murat kurum
#Recep Tayyip Erdoğan
#toki
#sosyal konut
#Ekonomi
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