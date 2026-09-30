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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 14:24
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 14:28

TSB'den kritik BES açıklaması: Sistemik sorun veya likidite problemi yok

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) tasfiye kararlarının ardından Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) çıkış taleplerinin arttığına yönelik iddialara ilişkin açıklama yaptı. TSB, sistemde herhangi bir likidite sorunu bulunmadığını, tasfiye edilen fonların BES fonları arasında yer almadığını belirterek piyasa hareketlerinin yakından takip edildiğini bildirdi.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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TSB'den kritik BES açıklaması: Sistemik sorun veya likidite problemi yok
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 14:24
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 14:28

Türkiye Sigorta Birliği, 'nin tasfiye kararlarının ardından 'ten çıkışların arttığı yönündeki haberlere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Sistemde herhangi bir likidite veya operasyonel sorun bulunmadığını belirten TSB, tasfiye edilen serbest fonların BES kapsamı dışında olduğunu ve toplam fon büyüklüğünün 2,56 trilyon TL seviyesinde korunduğunu bildirdi.

HABERİN ÖZETİ

TSB'den kritik BES açıklaması: Sistemik sorun veya likidite problemi yok

Bilgi Okunma süresi 39 saniyeye düşürüldü.
Türkiye Sigorta Birliği (TSB), SPK'nin tasfiye kararları sonrası BES'ten çıkışların arttığı yönündeki haberlere ilişkin yaptığı açıklamada, sistemde likidite veya operasyonel sorun olmadığını ve tasfiye edilen serbest fonların BES kapsamında olmadığını belirtti.
SPK kararları doğrultusunda tasfiye edilen fonların en büyük payının serbest fon türüne ait olduğu ve bu fonların BES portföyleri içerisinde yer almadığı vurgulandı.
14-18 Eylül dönemine kıyasla 21-25 Eylül haftasında sisteme yeni girişler %4 azalırken, ayrılma talepleri %22, gerçekleşen çıkış işlemleri ise %9 geriledi.
Katılımcıların bilgi almak amacıyla şirketlere başvurularında artış gözlenirken, iletilen şikayetler %14 yükseldi.
28 Eylül 2026 tarihli verilere göre BES fon büyüklüğü (devlet katkısı dahil) 2,4 trilyon TL, OKS fon büyüklüğü 164 milyar TL'nin üzerinde olup toplam fon büyüklüğü 2,566 trilyon TL seviyesindedir.
BES'in SPK, SEDDK, Takasbank ve EGM tarafından sürekli denetlendiği ve katılımcı varlıklarının güvence altında olduğu belirtildi.
Bilgi Okunma süresi 39 saniyeye düşürüldü.

TASFİYE EDİLEN FONLAR BES İÇERİSİNDE YER ALMIYOR

TSB tarafından yapılan açıklamada, SPK kararları doğrultusunda tasfiye edilen fonlar içinde en büyük payın serbest fon türüne ait olduğu vurgulandı.

Yatırım fonları ile emeklilik yatırım fonlarının hukuki ve operasyonel yapılarının birbirinden tamamen farklı olduğuna dikkat çekilerek, bu tür serbest fonların BES portföyleri içerisinde yer almadığının altı çizildi.

AYRILMA TALEPLERİ VE BİLGİ TALEBİ VERİLERİ

Sermaye piyasalarındaki dalgalanmalar nedeniyle özellikle hisse ağırlıklı ve değişken fon değerlerinde kısa vadeli düşüşler yaşandığı belirtilirken, sektör verileri şu gelişmeleri ortaya koydu:

  • Yeni Girişler: 14-18 Eylül dönemine kıyasla 21-25 Eylül haftasında sisteme yeni girişler %4 azaldı.
  • Çıkış ve Ayrılma Talepleri: Aynı dönemler kıyaslandığında ayrılma talepleri %22, gerçekleşen çıkış işlemleri ise %9 geriledi.
  • Başvuru ve Şikayetler: Katılımcıların bilgi almak amacıyla şirketlere başvurularında artış gözlenirken, iletilen şikayetler %14 yükseldi.
TSB'den kritik BES açıklaması: Sistemik sorun veya likidite problemi yok

TOPLAM FON BÜYÜKLÜĞÜ 2,56 TRİLYON TL

Emeklilik Gözetim Merkezi'nin (EGM) 28 Eylül 2026 tarihli verilerine göre sistemdeki son durum:

GöstergeDeğer / Büyüklük
Toplam Katılımcı Sayısı (BES + OKS)18,3 Milyona Yakın
BES Fon Büyüklüğü (Devlet Katkısı Dahil)2,4 Trilyon TL
OKS Fon Büyüklüğü164 Milyar TL'nin Üzerinde
Toplam Fon Büyüklüğü2,566 Trilyon TL

SİSTEM ÇOK KATMANLI DENETİM ALTINDA

Açıklamada BES'in; SPK, , Takasbank ve EGM tarafından sürekli düzenlendiği, denetlendiği ve gözetlendiği hatırlatıldı. Emeklilik şirketi, portföy yönetim şirketi ve saklama kuruluşunun yetkilerinin birbirinden ayrılmış olmasının katılımcı varlıklarını güvenceye aldığı ifade edildi. Ayrıca Fon Gözetim Platformu ve Fon Performans Değerlendirme Sistemi üzerinden tüm süreçlerin mevzuata uygunluğunun anlık izlendiği kaydedildi.

UZUN VADELİ YATIRIM VURGUSU

TSB, BES'in kısa vadeli piyasa dalgalanmalarından ziyade düzenli katkı payı ödemeleriyle uzun vadeli birikim oluşturmaya dayalı bir sistem olduğunu hatırlattı. Katılımcıların şu imkanları değerlendirerek kararlarını uzun vadeli hedeflerine göre alması gerektiği belirtildi:

  • Yılda 12 kez fon dağılımı değiştirme hakkı,
  • Tasarrufları destekleyen %20 oranındaki devlet katkısı teşviki.

 

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#seddk
#bes
#Spk
#Türkiye Sigorta Birliği
#Emeklilik Gözetim Merkezi
#Ekonomi
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