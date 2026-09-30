TSB'den kritik BES açıklaması: Sistemik sorun veya likidite problemi yok

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İstanbul
Türkiye Sigorta Birliği, SPK'nin tasfiye kararlarının ardından BES'ten çıkışların arttığı yönündeki haberlere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Sistemde herhangi bir likidite veya operasyonel sorun bulunmadığını belirten TSB, tasfiye edilen serbest fonların BES kapsamı dışında olduğunu ve toplam fon büyüklüğünün 2,56 trilyon TL seviyesinde korunduğunu bildirdi.
TSB tarafından yapılan açıklamada, SPK kararları doğrultusunda tasfiye edilen fonlar içinde en büyük payın serbest fon türüne ait olduğu vurgulandı.
Yatırım fonları ile emeklilik yatırım fonlarının hukuki ve operasyonel yapılarının birbirinden tamamen farklı olduğuna dikkat çekilerek, bu tür serbest fonların BES portföyleri içerisinde yer almadığının altı çizildi.
Sermaye piyasalarındaki dalgalanmalar nedeniyle özellikle hisse ağırlıklı ve değişken fon değerlerinde kısa vadeli düşüşler yaşandığı belirtilirken, sektör verileri şu gelişmeleri ortaya koydu:
Emeklilik Gözetim Merkezi'nin (EGM) 28 Eylül 2026 tarihli verilerine göre sistemdeki son durum:
|Gösterge
|Değer / Büyüklük
|Toplam Katılımcı Sayısı (BES + OKS)
|18,3 Milyona Yakın
|BES Fon Büyüklüğü (Devlet Katkısı Dahil)
|2,4 Trilyon TL
|OKS Fon Büyüklüğü
|164 Milyar TL'nin Üzerinde
|Toplam Fon Büyüklüğü
|2,566 Trilyon TL
Açıklamada BES'in; SPK, SEDDK, Takasbank ve EGM tarafından sürekli düzenlendiği, denetlendiği ve gözetlendiği hatırlatıldı. Emeklilik şirketi, portföy yönetim şirketi ve saklama kuruluşunun yetkilerinin birbirinden ayrılmış olmasının katılımcı varlıklarını güvenceye aldığı ifade edildi. Ayrıca Fon Gözetim Platformu ve Fon Performans Değerlendirme Sistemi üzerinden tüm süreçlerin mevzuata uygunluğunun anlık izlendiği kaydedildi.
TSB, BES'in kısa vadeli piyasa dalgalanmalarından ziyade düzenli katkı payı ödemeleriyle uzun vadeli birikim oluşturmaya dayalı bir sistem olduğunu hatırlattı. Katılımcıların şu imkanları değerlendirerek kararlarını uzun vadeli hedeflerine göre alması gerektiği belirtildi: