TÜİK tartışmaları son bulmuyor, zam davaları yolda! Geçmiş dönem kayıplarınızı alabilirsiniz

15 Temmuz 2024 12:27 - Güncelleme : 15 Temmuz 2024 12:41

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TÜİK, “Kamuoyu yanlış yorumluyor ve bu da yanlış anlamalara yol açıyor” gerekçesiyle Nisan 2022’den sonra 100 kalem ürün hakkındaki verileri açıklamayı durdurdu. TÜİK'in enflasyon rakamlarının hesaplanmasında kullanılan 100 kalem malın güncel fiyatıyla ilgili aktardığı verilerle başlayan tartışmalar devam ediyor. Ankara Barosu avukatlarından Ali Erdem Gündoğan, konuyla ilgili farklı bir detayı ortaya çıkararak dikkat çeken açıklamalar yaptı.

BİREYSEL DAVA AÇILABİLİR

Gündoğan, maaş ve aylıklarına TÜİK enflasyonuna göre zam yapılan herkesin bireysel olarak TÜİK’e dava açıp geçmiş dönem kayıplarını geri alabileceğini, bunun için hukuki yolun açık olduğunu söyledi.

Gündoğan, TÜİK’e yapılacak resmi başvuru ve mahkeme sürecini şöyle anlattı:

BİLİRKİŞİ TARAFINDAN HESAPLANIR

“Emekli ya da aktif çalışanlar, hukuken menfaati olduğu için önce TÜİK’e resmi olarak başvurup gerçeği yansıtmayan enflasyonun düzeltilmesi ve doğru verilerin yayımlanması talebinde bulunacak.

TÜİK bu başvuruya 30 gün içerisinde yanıt vermezse vatandaşın talebi zımni olarak ret edilmiş sayılıyor. İdari Yargılama Usulü Kanun’un 10 maddesine istinaden bu sefer aynı vatandaş 60 gün içinde idari yargıda dava açarak TÜİK verilerinin gerçeği yansıtmadığını bilirkişiler tarafından hesap yapılarak gerçek verilerin ortaya çıkarılmasını isteyecek.

GERİYE DÖNÜK HAK KAYBI GİDERİLEBİLİR

Dava açıldığı zaman TÜİK’in kendisinden istenen tüm veri ve bilgileri mahkemeye vermek zorunda. Dava sürecinde mahkeme istatistik uzmanlarından bir bilirkişi heyeti oluşturup gerçek verilerin hesaplanmasını talep eder. Bilirkişi heyeti verilerin piyasa gerçekleriyle uyuşmadığı sonucuna varması durumunda mahkeme TÜİK’ten verileri düzeltmesini ve gerçek verileri yansıtmasını ister. Böylece geriye dönük hak kayıplarını giderme imkanı doğar.”

Avukat Gündoğan, TÜİK mahkeme kararıyla verileri güncellemesi halinde milyonlarca çalışan ve emeklinin zamlarının da güncelleneceğini ifade etti.