Türkiye, aralık ayı bütçe dengesi açıklandı! Bütçe açığı 829,2 milyar TL oldu

15 Ocak 2025 11:39 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 11:50

Hazine ve Maliye Bakanlığı, merkezi yönetim bütçe dengesi verilerini duyurdu. Aralık ayı bütçe açığı 829,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Merkezi yönetim bütçe dengesi 2024 yılında 2 trilyon 106,1 milyar TL açık verdi.

Aralık ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçları, Hazine ve Maliye Bakanlığı​ tarafından duyuruldu.

ARALIK AYI​ BÜTÇE DENGESİ

2024​ yılı Aralık ayında;

merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 706 milyar 788 milyon TL,

bütçe gelirleri 877 milyar 577 milyon TL,

bütçe açığı 829 milyar 577 milyon TL oldu.

Faiz dışı bütçe giderleri 1 trilyon 631 milyar 535 milyon TL ve faiz dışı açık ise 753 milyar 958 milyon TL oldu.

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ

Merkezi yönetim bütçesi 2024 yılı aralık ayında 829 milyar 211 milyon TL açık verdi. 2024 yılı Aralık ayında 753 milyar 958 milyon TL faiz dışı açık verildi.

OCAK-ARALIK DÖNEMİ MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE

2024 yılı Ocak-Aralık döneminde;

merkezi yönetim bütçe giderleri 10 trilyon 777 milyar TL,

bütçe gelirleri 8 trilyon 670,9 milyar TL,

bütçe açığı 2 trilyon 106,1 milyar TL oldu.

Faiz dışı bütçe giderleri 9 trilyon 506,6 milyar TL ve faiz dışı açık ise 835,7 milyar TL oldu.