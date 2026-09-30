Wells Fargo’dan piyasalara yeni ayar: Altın hedefini düşürdü

Küresel piyasalarda gözler bir yandan altın ve ABD tahvil getirilerinde, diğer yandan petrol fiyatlarında. Wells Fargo Investment Institute da 2027 yılına ilişkin beklentilerini yeniden masaya yatırdı. Kurumun son değerlendirmesinde altın hedefi aşağı çekilirken, ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi ile petrol fiyatlarına yönelik beklentiler yukarı yönlü güncellendi.

ALTIN HEDEFİNDE AŞAĞI YÖNLÜ REVİZYON

Wells Fargo Investment Institute, 2027 yıl sonu için ons altın tahminini değiştirdi. Daha önce 5.400-5.600 dolar aralığında bulunan hedef, 5.200-5.400 dolar seviyesine indirildi. Yani kurum, altındaki uzun vadeli fiyat beklentisini tamamen değiştirmedi ancak hedef çıtasını biraz aşağı çekti.

10 YILLIK ABD TAHVİL FAİZİNDE BEKLENTİ YÜKSELDİ

Wells Fargo’nun dikkat çeken bir diğer revizyonu ise ABD tahvil piyasasında geldi. Kurum, 10 yıllık ABD Hazine tahvili faizinin 2027 sonunda yüzde 5,25 ile yüzde 5,75 arasında gerçekleşmesini bekliyor.

Önceki tahmin yüzde 4,50 ile yüzde 5,00 aralığındaydı. Böylece faiz beklentisinde belirgin bir yukarı yönlü güncelleme yapılmış oldu.

PETROL İÇİN TAHMİNLER YUKARI ÇEKİLDİ

Petrol tarafında da beklentiler değişti. Wells Fargo, devam eden arz riskleri ve azalan stokların yeniden oluşturulması gerekliliğini gerekçe göstererek 2027 yılı petrol fiyat tahminlerini yükseltti. Buna göre Batı Teksas türü ham petrolün (WTI) varil fiyatının 75-85 dolar, Brent petrolün ise 80-90 dolar aralığında seyretmesi bekleniyor.

Kurum, petrol fiyatlarının son dönemde ulaştığı yüksek seviyelerden bir miktar geri çekilebileceğini öngörüyor. Buna rağmen fiyatların 2027 boyunca görece yüksek seviyelerde kalacağı tahmin ediliyor.