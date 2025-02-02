Düşük faizli konut kredisi için tarih verdiler! Ev almak için bekleyin

02 Şubat 2025 11:03 - Güncelleme : 02 Şubat 2025 11:29

Düşük faizli konut kredisi ile ev almak isteyenler için sektör temsilcilerinden çağrı var! "Acele etmeyin..."

Yükselen konut fiyatları ve konut kredisi faizlerinin çok yüksek seyretmesi milyonlarca vatandaşın ev alma hayalini ertelemesine neden oluyordu. Ancak sektörden umut verici haberler gelmeye başladı. Ekonomistler düşük faizli konut kredisi konusunda müjde gibi haberler verdi.

DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ İÇİN TARİH VE ORAN VERDİ

Dünya gazetesine konuşan AS Yatırım Geliştirme ve Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Sert, Sektör temsilcileri, düşük faizli konut kredisi kampanyasının Mart ayında devreye girebileceğini söyledi. Bazı uzmanlar, faiz oranlarının %1'in altına çekilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade ediyor. Haluk Sert, konut kredilerinde faiz oranının %1,99 olarak konuşulduğunu ancak bunun daha da aşağı çekilmesi için çalışmalar yapıldığını dile getirdi. Ayrıca, yaz aylarından itibaren konut fiyatlarında önemli bir artış olabileceği konusunda uyardı.

KONUT FİYATLARI YÜKSELİR Mİ?

Buna karşın konut üretiminin yavaşlaması ve maliyetlerin artması nedeniyle fiyatların da ilerleyen dönemlerde yükselebileceği belirtiliyor. Konut sektöründe maliyet artışlarına da işaret eden Sert, “Bugün bir inşaatın maliyeti en az 1000 dolar. Buna 1000 dolar da arsa payı eklendiğinde 2000 dolarlarda. Diğer maliyetler de eklendiğinde 100 metrekare bir dairenin fiyatı 10 milyon liraya geliyor. Bu da konuta erişimi zorlaştırıyor. O nedenle sosyal konut üretimi için kamunun arsa üretmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

KİRA FİYATLARI ARTACAK MI?

Konutta fiyat beklentisine yönelik de konuşan Haluk Sert ilerleyen dönemde kira fiyatları konusunda da önemli bir gelişmeye işaret etti. “Ben 6’ncı aydan sonra ciddi bir artış öngörüyorum" diyenr Haluk Sertç şu ifadeleri kullandı: "Herkes elindeki malı sattı. Yeni üretilenlerin o paralara satılmasına imkân yok. Bunun yanında kiralar da artacak. Yeni proje üretilmiyor. Bu da ciddi bir sorun, şu anda dipte fiyatlar. 1-2 milyon eksik konut arzı var. İnşaat sektörü hareketlenmeye başladığı zaman da ister istemez fiyatlar yükselecek” dedi.