Botafogo, Alex Telles'i transfer etti!

03 Eylül 2024 23:06 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 23:08

Suudi Arabistan takımı Al Nassr'a veda eden Alex Telles'in yeni takımı belli oldu. 31 yaşındaki sol bek, Brezilya ekibi Botafogo ile anlaşmaya vardı.

Botafogo, Alex Telles transferini resmen açıkladı. Brezilyalı futbolcu ile 31 Aralık 2026'ya kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Juventude altyapısında yetişen Alex Telles daha sonra Gremio, Galatasaray, Inter, Porto, Manchester United, Sevilla ve Al Nassr'da oynadı.