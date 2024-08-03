Cumhurbaşkanı Erdoğan Süper Kupa'yı kazanan Beşiktaş'ı tebrik etti!

03 Ağustos 2024 23:34 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 23:35

Paylaşımda, "2024 Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray’ı mağlup ederek şampiyon olan Beşiktaş’ı ve tüm Beşiktaş camiasını gönülden tebrik ediyorum. Önümüzdeki hafta başlayacak sezonda tüm takımlarımıza başarılar diliyorum." ifadeleri kullanıldı.

ALİ YERLİKAYA'DA KUTLADI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'da sosyal medya hesabından yayınladığı mesaj ile Beşiktaş'ı kutladı.