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Cumhurbaşkanı Erdoğan Süper Kupa'yı kazanan Beşiktaş'ı tebrik etti!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
03 Ağustos 2024 23:34 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 23:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan Süper Kupa&#039;yı kazanan Beşiktaş&#039;ı tebrik etti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray'ı 5-0'lık skor ile mağlup ederek Turkcell Süper Kupa'yı kazanan Beşiktaş'ı tebrik etti.

Paylaşımda, "2024 Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray’ı mağlup ederek şampiyon olan Beşiktaş’ı ve tüm Beşiktaş camiasını gönülden tebrik ediyorum. Önümüzdeki hafta başlayacak sezonda tüm takımlarımıza başarılar diliyorum." ifadeleri kullanıldı.

ALİ YERLİKAYA'DA KUTLADI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'da sosyal medya hesabından yayınladığı mesaj ile Beşiktaş'ı kutladı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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